Existuje 5 jazykov lásky. Ktorý je ten váš?

Množstvo psychológov hovorí o tom, že k väčšine rozchodov dochádza preto, že partneri nehovoria rovnakým jazykom lásky. Nejde ale o prekážku, ktorá by bola neprekonateľnou, problém je ale potrebné správne definovať, uchopiť a spoločne na ňom pracovať. Prvým krokom je zistiť, ktorý jazyk lásky je ten váš.

Popísal ich portál Mind Body Green.

Slová uistenia

Ak je vaším jazykom práve toto, za najväčší a najsilnejší prejav lásky považujete slová. Potrebujete od partnera časté vyznania náklonnosti, povzbudenia a lásky, inak máte pocit, že vás nemiluje. Ak spolu práve nie ste, vyžadujete aspoň častú komunikáciu prostredníctvom správ či telefonátov a taktiež je pre vás veľmi dôležitá partnerova angažovanosť na vašich sociálnych sieťach. Vďaka písaným a hovoreným prejavom náklonnosti sa cítite byť pochopení a ocenení.

Pozornosť

Ľudia s týmto jazykom lásky sa cítia byť partnerom najviac zbožňovaní vtedy, keď spolu aktívne trávia svoj čas. Prioritným je pre nich mať svojho partnera stále “poruke” a vyžadujú si, aby ich aktívne počúval a udržiaval s nimi častý očný kontakt. Keď sú spolu, neželajú si, aby boli rušení napríklad televíziou, smartfónmi či čímkoľvek iným z okolia.

Prijímanie darov

Možno vás to prekvapí, ale psychológia skutočne definuje ľudí, ktorí považujú za najväčší prejav lásky to, keď im ich polovička kupuje dary. Nemusí im ale vždy ísť o materiálnu hodnotu vecí, dôležité je pre nich to, že tieto dary sú pre nich symbolom toho, že ich partner na nich myslí. Potrpia si ale na samotnom výbere darčekov, je pre nich dôležité, aby to bolo niečo zmysluplné, a aby to zohľadňovalo ich vkus.

Skutky služby

Pre ľudí s týmto jazykom lásky je zas najdôležitejšie to, nakoľko im ich partner dokáže “zľahčiť” život. Môže ísť pritom o drobnosti, ako napr. prinesenie jedla, keď ochoriete či rannú prípravu kávy – pre túto skupinu ľudí ale ide o tie najhlbšie gestá lásky. Veria totiž tomu, že aj drobné skutky sú oveľa dôležitejšie a majú väčšiu výpovednú hodnotu, ako hoci aj tisíc slov.

Fyzický dotyk

A nakoniec ľudia, ktorých jazykom lásky je fyzický dotyk. Tí sa cítia byť milovaní iba vtedy, ak im ich partner neustále prejavuje fyzické prejavy náklonnosti – ako napríklad držanie sa za ruky, bozkávanie či hladkanie. Psychológovia pritom upozorňujú na to, že jazyk lásky je vyvinutý už v detstve – ak je teda tým vaším práve fyzický dotyk a rodičia vám ho nedali, keď ste boli dieťaťom, je pravdepodobné, že vaše vzťahy sú alebo boli chladnejšie. Nič pre vás totiž nie je dôležitejšie ako poriadne objatie.