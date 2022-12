Nikdy nenájdete lásku, ktorá bude dokonalá. Raz ale nájdete lásku, ktorá bude pravá

Problémom dnešného ľudstva je, že takmer vo všetkom hľadáme dokonalosť – neuvedomujúc si, že dokonalosť neexistuje. Inak to nie je ani vo vzťahu. Ľudia často prahnú po niečom, čo bude “dokonalé”, a tak niekedy prehliadnu to, čo je pravé. Popísal to aj portál Thought Catalog.

Lásku, ktorá bude dokonalá, nenájdete nikdy. Jedného dňa ale nájdete lásku, ktorá odokryje aj tie časti vašej duše, ktoré ste doteraz pred svetom skrývali. Táto láska neodíde, keď budete mať ťažký deň, práve naopak. Počas ťažkých dní budete cítiť, že je ešte silnejšia než kedykoľvek predtým. Pretože nemusí byť dokonalá, ale je skutočná.

Lásku, ktorá bude dokonalá, nenájdete nikdy. Raz ale nájdete lásku, ktorá spája. Nájdete človeka, pri ktorom budete mať už od prvého dňa pocit, že sa poznáte roky. Budete mu o sebe chcieť povedať všetko. Tento človek vás bude už po krátkom čase poznať tak dobre, ako vás iní nepoznajú ani po rokoch a vy budete cítiť, že toto je presne tá osoba, na ktorú vaša duša čakala dlhé roky. Vaše srdce i vaša duša sa pri ňom budú cítiť ako “doma”. Pretože táto láska možno nebude dokonalá, ale bude skutočná.

Lásku, ktorá bude dokonalá, nenájdete nikdy. Jedného dňa ale nájdete lásku, ktorá vám pripomenie, že dobro ešte existuje. Nájdete niekoho, kto bude ochotný bojovať za vás a bez akýchkoľvek pochybností bude po vašom boku stáť aj počas tých najväčších búrok. Pretože táto láska možno nebude dokonalá, ale bude skutočná.

Lásku, ktorá bude dokonalá, nenájdete nikdy. Raz ale stretnete lásku, ktorá vám pripomenie, že vždy ste boli “dosť”, aj keď si vás druhí nedokázali vážiť. Ukáže vám, že problém nebol vo vás, pretože ste úžasnou bytosťou. Táto láska vám ukáže, že všetky tie lásky, ktoré sa tvárili ako “dokonalé”, boli len o pozlátku, klamstvách a pretvarovaní. A takisto vám ukáže, že takto láska vyzerať nemá. Má byť úprimná, nežná, hlboká. A niekedy sa vyskytnú aj nejaké prekážky. Ale o tom to je. Pretože táto láska možno nebude dokonalá, ale bude skutočná.