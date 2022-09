Emocionálny masochizmus: Toto je 8 znamení, že ste sa stali väzňami svojej vlastnej mysle

Počuli ste už niekedy o emocionálnom masochizme? Ide o stav, kedy sa človek stane väzňom svojich vlastných myšlienok, a sám sa nimi doslova “trýzni” – aj keď veľakrát vôbec nemusia byť založené na pravde.

Ako zistiť, že aj vy ste emocionálnym masochistom, popísal portál Learning Mind.

#1 Ste až prehnane sebakritickí. Myslíte si, že každý vás doslova nenávidí, a tým pádom nenávidíte aj vy sami seba. Vidíte na sebe len to zlé, no prehliadate všetko to dobré, na čo by ste mohli byť naozaj hrdí.

#2 Žijete v minulosti. Neustále sa vraciate k tomu, čo už bolo – či už preto, že to ľutujete, alebo preto, že by ste boli najradšej, keby sa to vrátilo. Takto sa však žiť nedá, a trápite tým len a jedine seba.

#3 Konflikty vytvárate aj bez dôvodu. Veľakrát si uvedomíte, že konflikt ste vyvolali aj úplne zbytočne, a ľahko ste mu mohli predísť.

#4 Prišli ste o niektorých priateľov. Podvedome však tušíte, že to bolo len preto, že už nemohli vystáť vaše večné sťažovanie sa. Mrzí vás to, no chybu si väčšinou aj tak nepriznáte, pretože máte pocit, že vás mali podporiť.

#5 Nikomu nedôverujete. Byť v dnešnej dobe opatrný určite nie je na škodu, vy však nedôverujete vôbec nikomu. V konečnom dôsledku však kvôli tomu nemáte nikoho, komu by ste sa mohli zveriť s vecami, ktoré vás trápia najviac.

#6 Dookola počúvate depresívnu hudbu. Pustiť si niečo smutné “na vyplakanie” je skvelé, je dokonca dokázané, že paradoxne, smutná hudba nás dokáže rozveseliť. Ak ju však počúvate každý deň a dookola, v poriadku to nie je.

#7 Neustále čakáte na zlé. Život je jednoducho ako horská dráha – raz sme hore, a raz dole. Emocionálni masochisti sa však nedokážu radovať ani z tých dobrých dní, pretože počas nich neustále premýšľajú nad tým, čo zlé bude nasledovať.

#8 Tolerujete toxických ľudí. Nastaviť si svoje hranice, za ktoré nikoho nepustíte, by malo byť úplnou prirodzenosťou, a nikto vám to nesmie vyčítať. Emocionálni masochisti však veľakrát nedokážu povedať “nie”, a vo svojom živote tak musia trpieť toxických ľudí.