Nie každý koniec je definitívny. Toto je 5 znamení, že s vašou ex polovičkou sa ešte dáte dokopy

Žiaden vzťah sa nekončí len tak – bez príčiny. Na jeho ukončenie existuje vždy nejaký dôvod. Niekedy je však, paradoxne, práve rozchod tým, vďaka čomu si dvaja ľudia uvedomia, že bez seba nemôžu byť, a vrátia sa k sebe.

Ako zistiť, že je to aj váš prípad? Portál Your Tango hovorí o týchto 5 znameniach.

#1 Rýchlo je v nom vzťahu

Ak si za vás vaša ex polovička našla náhradu až prirýchlo, vedzte, že je to naozaj len náhrada. Aj štúdie dokazujú, zmyslom takýchto narýchlo vytvorených vzťahov je zaplniť bolestivú prázdnotu, ktorá po rozchode nastala. Akýkoľvek nový vzťah je teda len akýmsi “leukoplastom” na ranu.

#2 Stretáva sa s niekým, kto je vaším úplným protikladom

Ak si vaša ex polovička našla niekoho, kto je vaším presným protikladom, tiež je to náznakom toho, že sa s rozchodom stále nevie vysporiadať, a skúša to preto takýmto spôsobom.

#3 Prehnaná aktivita na sociálnych sieťach

Veľmi často sa stáva aj to, že ľudia chcú svojich expartnerov o svojej spokojnosti presvedčiť práve prostredníctvo sociálnych sietí. Takmer na dennom poriadku sú teda fotky, ako sa zabávajú, či dokonalé selfies.

#4 Cítite, že na vás myslí

Nielen ženy, ale aj mnoho mužov má dar intuície. Tá vám niekedy jednoducho môže našepkávať, že vaša ex polovička na vás ešte stále myslí, a nedokáže sa cez váš rozchod dostať. Navyše to môžete mať potvrdené nejakými ďalšími dôkazmi – napríklad vám o tom povedia vaši spoloční známi, a podobne.

#5 Stále ste v kontakte

Ak ste v častom kontakte, zrejme ani jeden z vás si nechce pripustiť, že váš vzťah by sa mal definitívne skončiť. V takomto prípade je zvyčajne len otázkou času, kedy sa dáte opäť dokopy.