Emocionálna prázdnota či zmätenosť. Dnešný spln Mesiaca má extrémny vplyv na tieto 4 znamenia

Príčinou môže byť aj to, že dnes zažívame prvý spln Mesiaca v roku 2023, čo, samozrejme, len znásobuje jeho intenzitu. U nás sa začal už 8 minút po polnoci, no jeho silný vplyv pretrvá ešte niekoľko nasledovných dní/týždňov.

Ak sa nájdete medzi týmito 4 astrologickými znameniami, do vášho života prinesie veľmi výrazné zmeny. Bližšie sa tomu venovali weby Elite Daily i Bustle.

Baran

V nadchádzajúcich dňoch by ste sa mali venovať prevažne oddychu. Pozrite si film či seriál, ktorý milujete, alebo si pripravte svoje obľúbené jedlo. Venujte hlavne veľa času ľuďom, pri ktorých sa cítite pokojne a spokojne. Spomaľte a dajte na prvé miesto svoje potreby. Taktiež je veľmi možné, že v najbližších dňoch vás čaká sťahovanie alebo nový prírastok do rodiny. Budete však tiež cítiť frustráciu z nerovnováhy medzi vaším pracovným a súkromným životom.

Rak

Nový vzťah či nové začiatky — toto bude charakterizovať vaše nadchádzajúce dni. Budete sa však cítiť veľmi emotívne, tento spln vás preto doslova vyzýva k tomu, aby ste za sebou zanechali všetko, čo vás oberá o vašu autentickosť. Skúste ale začať menej hľadieť na iných, a začať viac hľadieť na seba. Zaslúžite si to.

Váhy

Túžite po bezpečí a stabilite ako vo vašom pracovnom, tak i v súkromnom živote. Tento spln vám však bude pripomínať, aby ste na tom tvrdo pracovali, a aby ste sa neuspokojili s niečím oveľa menším len preto, že si to vyžaduje menej snahy. Zrejme pociťujete obrovský tlak, zamyslite sa preto nad tým, čo ho spôsobuje, a eliminujte tieto veci z vášho života.

Kozorožec

Pokiaľ ste sa narodili v znamení Kozorožca, tento spln Mesiaca si poriadne “posvieti” na vaše osobné vzťahy. Nestrácajte pozornosť a trpezlivosť. Dajte si pozor na konflikty vo vzťahu, no ak vás trápi niečo ohľadom prijímania či dávania lásky, určite si o tom so svojou polovičkou pohovorte — bude to prospešné pre vás oboch. Aj keď navonok sa javíte ako absolútne stoický človek, vo vnútre ste veľmi zraniteľný a túžite po nehe. Čokoľvek vás trápi, dnes si o tom pohovorte.