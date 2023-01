Disponujete touto vlastnosťou? Vyznačujú sa ňou totiž ľudia s najlepším psychickým zdravím

Žijeme v stresujúcej a uponáhľanej dobe, ktorá je (žiaľ) príčinou toho, že čoraz viac ľudí trpí psychickými ochoreniami, akými sú napríklad úzkosť či depresia. Chceli by ste vedieť, nakoľko ohrozujú aj vás? Vo veľkej miere to závisí aj od toho, či disponujete touto vlastnosťou.

Nakoľko stabilné sú vaše emócie? Považujete sa za náladového človeka? Práve odpovede na tieto otázky vám môžu napovedať, aké veľké je riziko, že depresia či úzkosť raz postihnú aj vás. Portál Spring totiž zverejnil zaujímavú štúdiu, ktorá potvrdila, že emocionálne stabilných ľudí ohrozuje depresia či úzkosť oveľa menej, než tých nestabilných.

Emocionálna stabilita sa totiž spája so schopnosťou poradiť si so stresom a taktiež so schopnosťou bojovať s frustráciou. Emocionálne stabilní ľudia taktiež zvyčajne ľahšie ovládajú svoje nutkania a väčšinou sú sebavedomí a odvážni.

Navyše, ako sa ukázalo, emocionálne stabilní ľudia tiež žijú dlhšie. Ako sa domnieva výskumný tím, možno to pripísať tomu, že vo väčšine prípadov žijú zdravším životným štýlom – teda pijú menej alkoholu, nefajčia a majú zdravšie návyky.

Ak sa však považujete za emocionálne nestabilného človeka, nezúfajte. Autorom štúdie sa podarilo dokázať aj to, že terapiou je tento stav možné zmeniť. K zlepšeniu až o 50 % došlo u pozorovaných respondentov už za 3 mesiace. Tak ako pri všetkom, aj v tomto prípade je teda dôležité priznať si aj svoje negatívne vlastnosti a začať na nich pracovať.