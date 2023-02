Chcete sa cítiť šťastnejšie už za 20 minút? Vedci odporúčajú túto vec

Máte za sebou ťažký deň, alebo jednoducho len potrebujete prísť na iné myšlienky? Ak áno, určite vám môže pomôcť nasledovný tip. Skvelé je na ňom aj to, že vám naň postačí len 20 minút, takže ho môžete využiť napríklad počas prestávky, ktorú si dáte popri práci alebo učení. Rozdiel, ktorý pocítite, určite stojí zato.

Portál Spring prišiel so zaujímavým zistením. Štúdia, ktorú tento portál publikoval, totiž dokázala, že keď navštívte akýkoľvek park hoci len na 20 minút, miera vašej emocionálnej pohody sa rapídne zvýši, a vy sa budete cítiť šťastnejšie.

Skvelé je na tom aj to, že sa popritom nemusíte venovať ani žiadnej fyzickej aktivite (samozrejme ak chcete, môžete), no jednoducho vám do parku stačí len na 20 minút zájsť a vychutnávať si okolitý pokoj a zeleň.

Ukázalo sa totiž, že už 20 takto strávených minút uľaví vašej mysli od stresu a zmierni pocit mentálnej únavy. Profesor Hon K. Yuen, hlavný autor štúdie, sa vyjadril nasledovne: “Zistili sme, že ľudia, ktorí navštívili park, vykazovali vyššiu emocionálnu pohodu – a to bez nutnosti vykonávať pritom nejakú fyzickú aktivitu.”

Dopĺňa ho Dr. Gavin R. Jenkins, spoluautor štúdie: “Projektanti a developeri sa zelené plochy snažia nahradiť obytnými a komerčnými stavbami. Výzvou, ktorej čelia mestá, je úbytok týchto plôch. Dôkazov o hodnote a zmysle mestských parkov však neustále pribúda.”

Ako teda štúdia dokázala, stačí naozaj málo. Vyhliadnite si vo vašom meste niektorý z vašich obľúbených parkov a choďte sa prejsť. Zaberie vám to minimum času, no výsledky vás príjemne prekvapia.