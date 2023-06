Budete prekvapení. Toto sú 3 veci, ktoré si ľudia na vás pri prvom stretnutí často všímajú

Druhej strane pritom stačí skutočne pár sekúnd na to, aby si o vás vytvorila prvotný obraz. Nie je to len o vkusnom oblečení, pri výbere ktorého si dávate maximálne záležať a prehrabávate sa v skrini už niekoľko dní pred plánovaným stretnutím. Často je to aj o detailoch, ktoré niekedy dokážu zavážiť viac, než by ste si možno mysleli.

Portál Your Tango popisuje 3 veci, ktoré si ľudia na vás všímajú už pri prvom stretnutí a môžu mať rozhodujúci dopad na to, aký prvý dojem v nich zanecháte.

1. Zuby

Vaše zuby dokážu o vás toho prezradiť naozaj veľa. Reflektujú nielen váš približný vek či časť vášho zaužívaného životného štýlu, ale odhaľujú aj niektoré vaše osobnostné črty.

Na prvý pohľad môže byť teda zrejmé, že ste tuhým fajčiarom, alebo si radi doprajete niekoľko šálok kávy denne. Zároveň si druhá strana môže urobiť obraz aj o vašom psychickom stave. Ak napríklad škrípete zubami, vypovedá to o zvýšenej miere úzkosti alebo nepokoji vo vašom živote.

2. Gramatika

Môže sa to zdať ako banalita, faktom však je, že mnoho ľudí si o vás dokáže vytvoriť prvý dojem už cez váš písomný prejav. Ak ste sa teda rozhodli založiť si profil na zoznamke, alebo osloviť potenciálneho zamestnávateľa, dbajte na prípadné gramatické chyby, ktoré by druhú stranu mohli okamžite odstrašiť. Či už by totiž išlo o vašu nevedomosť alebo len nedbanlivosť, vo všeobecnosti platí, že gramatika reflektuje úroveň vášho vzdelania.

3. Sebavedomie

Ste so sebou spokojní a cítite sa dobre? Ak je vaša odpoveď áno, v tom prípade je veľká pravdepodobnosť, že u druhej osoby zanecháte ten najlepší prvý dojem. Úroveň sebavedomia odzrkadľuje stav vašej emocionálnej stability, vďaka ktorej ste schopní vysielať vôkol seba pozitívnu energiu.

Ak sa teda sami vo svojom vnútri necítite v pohode, nebudete mať žiadnu chuť a energiu sústrediť sa na budovanie vzťahov s iným človekom. A môžete si byť istí, že ten to pravdepodobne veľmi rýchlo vycíti.