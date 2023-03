Ako niekoho okamžite zaujať? Pomôžte si týmito 4 prefíkanými psychologickými trikmi

Chceli by ste okamžite zaujať niekoho pozornosť? Či už ide o niekoho, kto sa vám páči, alebo jednoducho len túžite, aby si vás ľudia všímali, tieto 4 psychologické triky sú pre vás ako stvorené — fungujú totiž na 100 %.

Zosumarizoval ich portál Your Tango.

#1 Najdôležitejší je očný kontakt

Očný kontakt je skutočne kľúčom ku všetkému. Práve on totiž vzbudzuje dojem úprimnosti, rešpektu, záujmu i dôvery. Psychológovia ale upozorňujú na to, že musíte vedieť odhadnúť jeho dĺžku. Nesmie byť totiž príliš krátky, avšak problémom je aj to, ak je príliš dlhý. Vtedy totiž pôsobí veľmi neprirodzene.

#2 Náznak dotyku

Možno ste sa už niekedy stretli s odporúčaním, aby ste sa človeku, s ktorým sa chcete zblížiť, pri rozhovore jemne dotkli napr. ramena. Tento trik má ale jeden háčik, ktorý spočíva v tom, že niektorí ľudia na takéto narušenie ich osobnej zóny reagujú veľmi citlivo. Riešením je preto takýto pohyb len naznačiť — načiahnite sa preto počas rozhovoru k niekomu, ako by ste ho išli chytiť za rameno, avšak nechajte tento pohyb nedokončený.

#3 Nepôsobte premotivovane

Ľudia majú radi pozitívne naladenú a entuziastickú spoločnosť, všetkého ale veľa škodí. Ako teda odhadnúť tú správnu mieru a nepôsobiť príliš premotivovane? Skvele funguje, ak necháte objekt vášho záujmu prehovoriť ako prvý. Budete sa tak môcť prispôsobiť jeho aktuálnemu naladeniu a daná osoba tak bude mať pocit, že ste naladení na rovnakej vlnovej dĺžke.

#4 Nezabúdajte ani na posledný dojem

Všade sa hovorí o prvom dojme, na ten posledný sa ale často zabúda, čo je chyba. Spôsob, akým sa s danou osobou rozlúčite, totiž môže byť ešte dôležitejší ako zvítanie sa. Štúdie totiž poukázali na to, že keď premýšľame nad nejakou udalosťou, myslíme na to, ako sme sa cítili na jej konci, nie na začiatku — a to aj keď boli tieto 2 pocity výrazne odlišné. Na vytvorenie skvelého posledného dojmu psychológovia odporúčajú použiť v posledných vetách meno danej osoby. Podvedome to v nás totiž zanecháva veľmi silný, pôsobivý dojem.