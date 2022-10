Každý z nás by chcel mať život bez problémov a bez smútku — to ale, žiaľ, nie je možné. Tak, ako sa v prírode striedajú príliv a odliv či deň a noc, tak sa v našom živote striedajú zlé a dobré obdobia. Dôležité je ale nestratiť nádej ani počas tých najhorších.

Portál The Minds Journal preto popísal 10+ tipov, ako v sebe nájsť radosť, aj keď si práve prechádzate extrémne ťažkým obdobím.

#1 Nezabúdajte na vďačnosť. Nech ste na tom práve akokoľvek zle, stále existujú veci, za ktoré môžete precítiť vďačnosť. Tá funguje ako magnet — ak jej vo svojom živote spravíte priestor, pritiahne vám doň ešte viac lepších vecí.

#2 Chváľte sa aj za úplné maličkosti. Aj keď by to malo byť len vynesenie smetí či nákup, je to krok vpred.

#3 Nájdite si niečo, na čo sa budete tešiť. Aj ak by to mala byť napr. dovolenka o rok — mať niečo, na čo sa budete tešiť, je nesmierne dôležité.

#4 “Preprogramujte” svoju myseľ. Ak sa vám napríklad nechce dokončiť nejaká pracovná úloha, nemyslite na to, ako sa vám nechce, bude vás to len frustrovať. Myslite na to, ako skvele sa budete cítiť, keď túto úlohu dokončíte. Môžete si k tomu naplánovať aj nejakú odmenu, napr. že si večer objednáte svoje obľúbené jedlo alebo podobne.

#5 Doprajte si čas len pre seba, kedy sa budete venovať len tomu, na čo máte náladu — hoci by to malo byť len relaxovanie na gauči so šálkou čaju. Na regeneráciu mysle je to nesmierne dôležité.

#6 Choďte sa prejsť alebo voziť vo svojom aute s vašou obľúbenou hudbou hrajúcou v slúchadlách. Z nejakého dôvodu je to nesmierne oslobodzujúce.

#7 Kúpte si kvety. Nečakajte na to, kým ich od niekoho dostanete. Kúpte si nejakú peknú kyticu alebo izbovú rastlinu. Je to maličkosť, ktorá však dokáže vyvolať obrovskú radosť.

#8 Dôkladne si upracte byť/dom. Tisícky štúdií už preukázali, aký terapeutický účinok to má na našu psychiku. Ak vás upratovanie baví, absolútne ste vyhrali. Ak nie, jednoducho to nejak musíte pretrpieť, no ten pocit po tom určite stojí zato.

#9 Pozrite si nejaký oddychový film. Nevyhľadávajte niečo, čo by len “jatrilo” vaše rany, ale niečo, pričom si naozaj oddýchnete, alebo na čo ste sa už dlhšie tešili.

#10 Choďte na prechádzku do lesa alebo do prírody. Slnko + čerstvý vzduch sú zaručenou kombináciou na to, ako sa okamžite cítiť lepšie.

#11 Porozprávajte sa s niekým. Ak nikoho blízkeho nemáte, aspoň sa zo svojich pocitov “vypíšte”. Následne môžete svoje zápisky spáliť — aj to máva veľmi terapeutický charakter.