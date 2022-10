Nové začiatky i dôležité uvedomenia. Tieto 4 astrologické znamenia pocítia dnešný spln Mesiaca najviac

Spln mesiaca ovplyvňuje množstvo procesov nielen v prírode a v okolitom svete, ale aj v nás. Niektorí ľudia pociťujú účinky splnu silnejšie, iní slabšie, v tomto období však spravila vyplávajú na povrch všetky potláčané emócie a prichádza k veľkým zmenám. Na aké astrologické znamenia bude mať najväčší vplyv od dnešnej noci?

Odpoveď na túto otázku poskytol portál Stylecaster.

Baran

Keďže tento spln je práve vo vašom znamení, doslova vám “patrí”. Povzbudí vás k tomu, aby ste sa zahľadeli hlboko do seba a zblízka sa pozreli na novú osobu, ktorou sa stávate. To, že ste v minulosti urobili nejaké chyby neznamená, že aj dnes ste rovnakým človekom — práve naopak. Prechádzate obrovským “prerodom” a tento spln vám ukáže, ako veľmi ste sa posunuli ďalej.

Pripravte sa tiež na to, že tento spln so sebou prinesie obdobie, kedy zažijete jeden zo svojich najdôležitejších životných vrcholných okamihov. Zanechávate za sebou svoje staré ja a spoznávate to nové.

Rak

Tento spln vás prinúti zamyslieť sa nad tým, čo by ste chceli vo svojom živote dosiahnuť. Do popredia sa dostane vaša túžba po dobrej reputácii a lepšom spoločenskom postavení. Aktuálne totiž prehodnocujete vaše profesionálne ciele a uvedomujete si, že niečo nefunguje. Otočiť celú loď, keď sa vychýli z kurzu, nie je nikdy ľahké, ale je to jednoduchšie, ako pokračovať v nesprávnom smere.

Ak začnete práve v týchto dňoch, máte obrovský potenciál dosiahnuť niečo veľké. Cesta, ktorá vás čaká, síce bude plná prekážok, výziev a dokonca aj sklamaní, avšak len keď to vydržíte, každému dokážete, ako veľmi si to zaslúžite.

Váhy

Tento spln vám pripomenie, aby ste si boli istí sami sebou a aby ste dôverovali tomu, že v sebe máte schopnosť stať sa lepším človekom. Budete však nútení zamyslieť sa nad tým, ako aktuálne fungujú vaše priateľské, partnerské, rodinné i pracovné vzťahy.

Pokiaľ zistíte, že niektorý z nich nefunguje, dajte si naň pozor — ak ho teraz neukončíte, v nadchádzajúcom období by vám mohol spôsobiť veľké problémy. Niektoré vzťahy však máte stále šancu napraviť — avšak je potrebné, aby to tak chceli obe strany.

Kozorožec

V poslednom období ste veľmi tvrdo pracovali, aby ste sa vo svojej kariére posunuli ešte ďalej, a aby ste dosiahli ešte väčší úspech. Tento spln vám však prinesie uvedomenie, že to nie je to najdôležitejšie v živote — hlavne, ak sa problémom vo vašom osobnom živote vyhýbate pod zámienkou, že ste workoholik.

Aj keď sa vo vašom “domove” cítite byť veľmi pod tlakom, tento spln vám prinesie isté uvoľnenie. Uvedomíte si totiž, že máte možnosť vybudovať si svoju vlastnú predstavu domova a je vo vašej moci zmeniť všetko, čo vás ťaží.