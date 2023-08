10 najväčších chýb, ktoré vás môžu pripraviť o dlhotrvajúci vzťah

Motýle v bruchu, hlava sa sústredí len na jedného človeka a úsmev od ucha k uchu. Tak by sa dal stručne opísať nový vzťah plný vzrušenia a vášne. Vzájomné spoznávanie počas prvých týždňov je jedno z najkrajších období a zároveň sa považuje za dôležité, keďže môže vytvoriť dobrý základ pre dlhotrvajúci vzťah. Nie vždy to však ide tak, ako by sme chceli. Ako zistiť, že sa od seba so svojím novým priateľom skôr vzďaľujete ako približujete?

Článok pokračuje pod videom ↓

Bright Side uvádza zoznam 10 skorých znamení, ktoré upozornia, že váš partner má iné úmysly ako vy. Bohužiaľ, sami ste k tomu prispeli. Nikdy však nie je neskoro na zmenu!

Odkladáte svoj osobný život

Na začiatku vzťahu chceme s novým partnerom tráviť každú jednu chvíľu. Ľahko sa preto môže stať, že priateľov odsunieme na druhú koľaj či, nebodaj, prestaneme komunikovať so svojou vlastnou rodinou. Chceme byť k dispozícii pre toho druhého, nech sa deje čokoľvek.

Prečo je to zlé: Môže ísť len o začiatok. Po strate kontaktu so svojimi blízkymi niektorí zmenia svoje zamestnanie, alebo sa presťahujú do inej krajiny. V tomto prípade však partner môže o vás stratiť záujem. Ak zistí, že ste preňho ochotný urobiť veľké zmeny v živote, prepadne ho strach. Keď sa zľakne, ťažko ho získate naspäť.

Ako to napraviť: Pamätajte, že zdravé vzťahy zahŕňajú určitú mieru nezávislosti, preto sa snažte rozdeliť svoj voľný čas podľa pravidla 50-30-20 — nie viac ako 50 % so svojou polovičkou, 30 % s priateľmi a rodinou a 20 % času venujte len sami sebe.

Tolerujete zlé správanie

Nerešpektovanie vášho osobného priestoru, necitlivé vtipy, vyhrážky, že sa s vami rozíde, návrhy na zlepšenie vášho vzhľadu, agresívnosť, byť na telefóne počas rande, ignorovanie vašich odmietnutí. Veľa ľudí tieto varovné signály ignoruje, pretože iné aspekty vzťahu sa zdajú byť v úplnom poriadku.

Prečo je to zlé: Ak ste len mávli rukou nad týmito výstražnými znameniami v toxickom vzťahu, jedného dňa si uvedomíte, že ste investovali veľa času a energie na niekoho, kto sa k vám celé roky správal zle.

Ako to napraviť: Nebuďte príliš náročný, len vyjadrite svoje očakávania zdvorilým spôsobom, napríklad: „Neznesiem, keď niekto vždy mešká“ alebo „Chcela by som, aby sme naše rande strávili len ja a ty.“ Ak to nefunguje, okamžite utečte!

Neustále sa vraciate do minulosti

Niektoré veci je lepšie nechať tak. Týka sa to napr. vašich bývalých priateľov, porovnávanie vášho nového partnera s nimi a staré zvyky spojené s predchádzajúcimi vzťahmi bez ohľadu na to, ako to s nimi skončilo.

Prečo je to zlé: Príliš časté spomínanie bývalého partnera môže byť pre toho súčasného skutočne nepríjemné. Môže sa s ním začať porovnávať, čo zničí vzťah. Navyše, ak neustále súdite svojho partnera a vyhadzujete mu na oči, prečo nie je taký, ako tí pred ním, môže to byť znak toho, že máte veľmi vysoké štandardy.

Ako to napraviť: Minulé vzťahy sú veľmi dôležité, keďže vyformovali vašu osobnosť a vďaka nim ste zistili, aké vlastnosti by mal mať váš partner. Treba však mať na pamäti zlaté pravidlo: nikdy nehovorte o svojich bývalých láskach. Ide o niečo, čo je za vami, navyše, váš partner chce počuť, že je pre vás ten jediný v živote.

Nerozprávate sa

„Ak by ma môj priateľ naozaj miloval, vedel by, čo potrebujem a postaral by sa o to.“ Mnoho ľudí verí, že ich partneri im dokážu čítať myšlienky. Bohužiaľ, nemajú nadprirodzené schopnosti.

Prečo je to zlé: Podobne ako vyhýbanie sa konfliktom, nedostatok komunikácie môže viesť k pocitom zmätku a nedorozumenia. A akékoľvek nevyriešené negatívne pocity sa časom zmenia na odpor.

Ako to napraviť: Na začiatku môže byť ťažké a nepríjemné hovoriť o svojich túžbach a sťažnostiach. Aby vzťah vydržal, buďte k partnerovi úprimný v tom, čo hľadáte. Nezabudnite počúvať aj jeho stranu – ideálna situácia je taká, keď dokážete nájsť rovnováhu medzi rozprávaním a počúvaním.

Idealizujete si partnera

Všetci sme ľudia a občas robíme chyby. Niektorí na to však počas prvých týždňov zabúdajú, pretože stále nosia ružové okuliare a svojich partnerov považujú za čisto dokonalé stvorenia. Ale vždy na to neskôr doplatia.

Prečo je to zlé: Ak partnera postavíte na piedestál a v budúcnosti vás sklame, budete z toho úplne vedľa. Aj vaša polovička je len človek, ktorý robí chyby presne ako vy.

Ako to napraviť: Vyhnite sa nereálne vysokým očakávaniam. Namiesto toho venujte pozornosť tomu, ako sa partner správa k iným ľuďom – k priateľom, rodine, čašníkom v reštauráciách atď. Vaša nová láska pravdepodobne nosí rovnaké ružové okuliare ako vy. Dá vám to určitú predstavu o tom, koho máte skutočne po svojom boku.

Nie ste sami sebou

Vždy sa chceme ukázať v lepšom svetle, než naozaj sme, preto máme tendenciu držať naše nie práve najlepšie vlastnosti pod pokrievkou tak dlho, ako sa len dá. Zároveň vieme, že to nemôže trvať večne. Tiež si myslíme, že všetky naše malé klamstvá vôbec neovplyvnia vzťah, takže pravdu mierne ohýbame, len aby sme potešili svojho partnera, alebo sa vyhli konfliktom. A potom sa začneme pýtať, čo sme urobili zle.

Prečo je to zlé: Udržiavanie tajomstiev pred milovanou osobou a klamanie od samého začiatku môže vytvoriť len väčšie lži. Ak je váš nový vzťah založený na klamstvách, s najväčšou pravdepodobnosťou sa rozpadne.

Ako to napraviť: Kľúčom k zdravému vzťahu sú úprimnosť, vzájomná dôvera, rešpekt a porozumenie. Nemusíte tomu druhému hovoriť o každej minúte svojho života, ale nemali by ste mu zámerne zatajovať niečo zásadné. Ako zistiť, či ide o väčšie tajomstvo, ktoré si nechávate pre seba alebo len o bezvýznamnú vec? Ak cítite v sebe vinu, že ste partnerovi o tom nepovedali, ide o jasný znak toho, že by ste sa s ním mali o to podeliť.

Snažíte sa ovládať svojho partnera

Pokusy prevziať kontrolu nad jeho životom sú zvyčajne signálom toho, že máte vážne problémy s dôverou. To zahŕňa správanie smerujúce k žiarlivosti, snahu kontrolovať vašu polovičku a neustále sledovať, čo robí.

Prečo je to zlé: Prílišná kontrola druhej osoby môže spôsobiť, že bude mať pocit obmedzovania. Môže si myslieť, že chcete zmeniť jeho zabehnutý osobný svet a odstrániť veci z jeho života, ktoré sú preňho dôležité. Nakoniec ho od seba odstrčíte.

Ako to vyriešiť: Pamätajte, že by ste svojmu priateľovi nemali posielať SMS-ku o druhej nad ránom len preto, aby ste zistili, ako sa mu darí. Nerozčuľujte sa zakaždým, keď na vašu správu neodpovie do jednej sekundy. Nie ste predsa jeho rodičom. Správajte sa k nemu ako k dospelému človeku.

Ignorujete hlavné rozdiely medzi vami

Mať podobné základné hodnoty je zásadné pre dlhodobý a zdravý vzťah. Väčšina ľudí to však počas prvých týždňov ignoruje a neskôr oľutuje. Veci ako náboženstvo, morálka, rodina, priatelia, kariéra a peniaze však tvoria našu osobnosť a nedá sa im vyhnúť v žiadnej fáze vzťahu.

Prečo je to zlé: Aj keď máte radi rovnakú hudbu a radi spolu trávite čas, takéto veci môžu byť skôr o vášni a nie o podobnom videní sveta. Vášeň však nemôže trvať večne a skôr či neskôr budete musieť čeliť hodnotám svojho partnera. Ak nájdete veľké rozdiely medzi vlastnými základnými hodnotami a hodnotami partnera, váš vzťah jednoducho nebude fungovať.

Ako to napraviť: Aby ste predišli sklamaniu v nasledujúcich fázach vzťahu a nestrácali čas, venujte trochu času diskusii o týchto veciach, aby ste sa pohli vpred.

Nepohnete sa od neho ani na krok

V novom vzťahu sa každý snaží vybudovať silné spojenie so svojou polovičkou. To je však už len krok od toho, aby ste sa stali závislým a boli na svojom partnerovi doslova prilepený. Pozor na prekročenie tejto hranice!

Prečo je to zlé: Ak svojmu partnerovi nedáte osobný priestor, vytvorí sa priestor medzi vami dvoma. Môže sa cítiť, akoby ste ho dusili, a to vedie k neočakávanému správaniu z jeho strany, vrátane obracania pozornosti na iných ľudí a dokonca aj podvádzania.

Ako to napraviť: Ľudia potrebujú priestor a vy by ste to mali pochopiť. Ak naozaj chcete, aby váš vzťah dlhodobo fungoval, buďte aj naďalej tým sebavedomým a nezávislým človekom, akým ste boli pred stretnutím s partnerom.

Napredujete vo vzťahu príliš rýchlo

Nové vzťahy sa môžu pohybovať veľkou rýchlosťou – najprv dostanete motýle v bruchu zakaždým, keď sa stretnete a neskôr snívate o vašej spoločnej budúcnosti. Ak si však hneď na začiatku začnete predstavovať svoje budúce deti a dom, v ktorom budete žiť šťastne až do smrti, okamžite spomaľte.

Prečo je to zlé: Zaviazať sa príliš skoro, aj keď sa váš partner javí ako „ten pravý“, môže spôsobiť veľa zbytočného tlaku na nový vzťah. Váš partner sa tak môže ľahko vystrašiť.

Ako to napraviť: Nepreskakujte určité kroky vo vzťahu. Všetky sú potrebné na to, aby ste sa dobre spoznali. Vaša prvá noc, prvé stretnutie, prvá hádka, prvý výlet mimo mesta – užite si každú aktivitu a zároveň objavujte všetky skryté stránky osobnosti vášho partnera.