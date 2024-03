Biedronka núka plat až 3 500 eur: Superlacný reťazec hľadá na Slovensku ďalších zamestnancov, s ponukami sa roztrhlo vrece

Začiatkom týždňa sme vás informovali, že poľská sieť supermarketov Biedronka, ktorá spadá pod spoločnosť Jeronimo Martins Slovensko, s. r. o. a prichádza na Slovensko, vypísala na portáli Profesia ponuku práce na pozíciu „Tax Manager“. Odvtedy ubehli dva dni a pribudli ďalšie štyri ponuky.

Všetkých päť vypísaných ponúk sa týka Bratislavy. Okrem vyššie spomínanej sú to „Buying Specialist“, „IT Infrastructure Manager“, „Controlling Analyst“ a „Administration Specialist“.

Núka plat tisícky eur

Najvyššie ponúkaný plat je až 3 500 eur mesačne a týka sa pozície manažéra IT infraštruktúry. Samozrejme, človek, ktorý obsadí túto pozíciu, bude mať na svojich ramenách množstvo povinností. Ako vybudovanie IT infraštruktúry, odstraňovanie technických problémov, poskytovanie nepretržitej IT podpory pre prevádzku predajní a veľa ďalšieho.

Za ňou platovo nasleduje pozícia Tax Manager a ponúkaná odmena 2 800 eur mesačne, kontrolný analytik, ktorý si môže zarobiť 2 300 eur, nákupný špecialista s ponúkanými 2-tisíc eurami a napokon špecialista na administratívu s výškou platu 1 600 eur. Pri všetkých ponukách stojí, že ide o plat v hrubom a jeho konečná výška bude závisieť od skúseností uchádzača.

Výberové konanie je vypísané iba na niekoľko dní, takže ak by ste o niektorú z týchto pozícií mali záujem, poponáhľajte sa.