„Je modrá a leží na zemi“: Aneta sa mala sama trikrát bodnúť do srdca, z kamarátkiných desivých slov o pomoc mrazí

V nedávnej histórii nájdeme zmienky o kriminálnych prípadoch, z ktorých naskakuje husia koža. Pri niektorých je až ťažké uveriť, že sa skutočne odohrali a tento je jedným z nich. Presuňme sa do roku 2014 k našim českým susedom, kde vyhasol život mladej Anety Rodovej a jej smrť je označovaná za „najpodivnejšiu samovraždu v histórii českej kriminalistiky“.

Článok pokračuje pod videom ↓

Český režisér Jiří Sádek po desiatich rokoch oživil príbeh 23-ročnej mladej ženy, ktorá prišla o život — podľa niektorých, za zvláštnych okolností. A rozhodol sa, že chce priniesť odpovede, ktoré aj po dlhých rokoch chýbajú. Spôsobil, že v médiách aj medzi ľuďmi sa o úmrtí Anety začalo opäť hovoriť, dokonca zareagovala aj česká polícia a nahrala video, v ktorom priniesla fakty k prípadu.

Čo sa stalo Anete?

Písal sa 20. september 2014 a mladá blondína menom Aneta sa v to ráno nachádzala v byte kamaráta, Libanonca Ahmada Hassana Ibrahima v pražských Letňanoch. Trávili tu čas v trojici, spolu s jej kamarátkou a zároveň Ahmadovou priateľkou Kateřinou. No stalo sa niečo desivé.

Aneta popadla nôž a začala sa bodať. Dve rany si vrazila do srdca, jednu do pľúc a zvyšných šesť do ďalších častí hrudníka, opísal portál iDnes incident z pohľadu toho, ako ho uzavrelo policajné vyšetrovanie. No niektoré zdroje, ako napríklad krimipodcast Hlasy zločinu spomínajú, že rany do srdca boli až tri a celkovo ich malo byť až trinásť.

Spôsob, akým mala Aneta prísť o život, mnohým nedal spávať. Mama nebohej, Anna Rodová, bojovala za to, aby za úmrtie jej dcéry niekto niesol zodpovednosť a žalovala záchranárov, ktorým sa Anetu nepodarilo zachrániť.

Zachoval sa strašný telefonát, z ktorého mrazí

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného