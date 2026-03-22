Bez hádok to nefunguje: Odborníci vysvetľujú, prečo je konflikt zdravý, aj keď si to mnohí možno nemyslia

Mnohí ľudia si konflikt spájajú s problémom a narušením vzťahu. Odborníci však upozorňujú, že primerané nezhody sú prirodzenou súčasťou partnerstva a môžu zohrávať dôležitú úlohu pri jeho upevňovaní.
Ako uvádza magazín Reader’s Digest, kľúčové nie je to, či sa partneri hádajú, ale ako tieto situácie zvládajú. Odborníci na vzťahy sa zhodujú, že nezhody sú prirodzenou súčasťou partnerstva a ich zvládanie môže vzťah posilniť. Vzťah bez konfliktov môže na prvý pohľad pôsobiť ideálne, no často ide skôr o ticho než o skutočné porozumenie. Dvaja ľudia sa prirodzene líšia v názoroch aj potrebách a práve otvorená komunikácia o týchto rozdieloch vytvára priestor pre dôveru a blízkosť.
Ticho vo vzťahu nemusí byť výhra
Na prvý pohľad sa môže zdať, že pár bez hádok má harmonický vzťah. V skutočnosti to však môže znamenať, že sa partneri vyhýbajú dôležitým témam. Odborníčka na vzťahy Vesta Gauntlett priblížila rozdiel medzi nezhodou a hádkou a vysvetlila: „Existujú diskusie a nezhody, pri ktorých si obe strany zachovajú rešpekt a môžu vyjadriť svoje názory,“ uviedla. „Hádku definujem ako vyhrotenú situáciu, v ktorej chýba rešpekt,“ doplnila.
Podľa toho, čo si myslí, nie je problém v tom, že sa partneri nezhodnú, ale v tom, ako s týmto nesúladom naložia. Veľký rozdiel je medzi otvoreným rozhovorom a situáciou, keď jeden alebo obaja partneri nadobudnú pocit, že konflikt nie je bezpečný.
Psychológ John Gottman napríklad poukázal na to, že aj páry, ktoré sa konfliktom vyhýbajú, môžu na prvý pohľad fungovať – problémy si preberú, no nesnažia sa presadiť svoj pohľad ani dokazovať, kto má pravdu, vysvetlil. Na limity takéhoto prístupu poukázala aj jeho kolegyňa Julie Gottman: „Tieto páry fungujú dobre, až kým nepríde veľký stres, napríklad strata práce, vážna choroba alebo situácia, keď sa musia postarať o staršieho rodiča,“ poznamenala.
Dlhodobé potláčanie problémov môže viesť k ich nahromadeniu. Gauntlett preto zdôraznila, že ak vo vzťahu existuje nerovnováha, môže to znamenať, že konflikt ešte len príde, alebo bol odsúvaný tak dlho, že jeho dôsledky budú výrazne horšie.
