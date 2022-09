Beckham čakal 13 hodín, aby sa mohol rozlúčiť s kráľovnou. Alžbetu II. považoval za výnimočnú

Futbalista David Beckham uviedol, že sa v piatok večer zúčastnil na rozlúčke so zosnulou britskou kráľovnou Alžbetou II vo Westminsterskej sále. Bývalý anglický reprezentant sa zaradil do radu čakajúcich ľudí, ktorý na poludnie dosahoval takmer 6,5 kilometra.

Beckham po 13-hodinovom čakaní pre médiá uviedol: „Viem, čo to znamená reprezentovať kráľovnú.“ Po týchto slovách si utrel slzu a kývol hlavou smerom ku kráľovninej rakve.

Anglický stredopoliar odohral za národný tím 115 zápasov. „V tomto čase smútku by sa našej kráľovnej mal v celej krajine prejavovať rešpekt. Ako bývalý futbalový hráč a bývalý kapitán Anglicka viem, čo to pre nás znamenalo vystúpiť na ihrisko, aby sme reprezentovali našu kráľovnú a našu krajinu.“

S kráľovnou sa stretol niekoľkokrát

Beckham sa so zosnulou kráľovnou stretol pri niekoľkých príležitostiach, dokonca sa zúčastnil aj na oslave jej narodenín. „Je to emotívne pre všetkých zúčastnených. Kráľovná bola výnimočná a bude chýbať každému. Takže aj preto som tu, aby som so všetkými oslávil život jej veličenstva a odkaz, ktorý zanechala.“