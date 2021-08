Bála sa, že skončí v pracovnom tábore, Česko jej ponúka azyl. Čo je nové v kauze bieloruskej športovkyne?

Oficiálne, podľa vyjadrenia bieloruského olympijského tímu, mala byť atlétka Kryscina Cimanovská stiahnutá z olympiády pre jej “emocionálny a psychický stav”. Neoficiálne preto, lebo si dovolila na sociálnej sieti Instagram uverejniť video, v ktorom kritizovala vedenie bieloruského olympijského tímu za to, že bez jej vedomia rozhodlo o tom, že sa zúčastní aj na štafete 4×400 metrov. V nedeľu mali následne podľa jej slov za ňou prísť jej tréneri a oznámiť jej, aby sa zbalila, pretože letí späť domov do Bieloruska.

Cimanovská mala pretekať v pondelok v behu na 200 metrov, ale bieloruský tím ju v nedeľu odviezol na letisko. Cimanovskú mali odprevadiť dvaja členovia bieloruskej delegácie v Tokiu – psychológ a jeden predstaviteľ Národného olympijského výboru Bieloruska. Na letisku sa však atlétka obrátila na políciu. Pre agentúru Reuters atlétka uviedla, že do Bieloruska sa nevráti. Podľa bieloruského novinára z portálu Nexta sa Cimanovská plánuje obrátiť na rakúske veľvyslanectvo v Tokiu a požiadať o azyl.

Exclusive: Belarusian athlete Krystsina Tsimanouskaya said she was taken to the airport against her wishes to board a flight back home after she publicly complained about national coaches at the Tokyo #Olympics. @gabrielletf reports https://t.co/jICTnn3L4p pic.twitter.com/656Yc9nS93

— Reuters (@Reuters) August 1, 2021