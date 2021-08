Môžeme dostať dve medaily? Skokani si podelili olympijské zlato potom, čo dve hodiny súperili o prvé miesto

Neuveriteľné finále olympijských výšok sa skončilo tak, že Katarčan Mutaz Essa Barshim a Talian Gianmarco Tamberi prevzali obaja zlaté medaily.

Ako píše portál BBC, po vyčerpávajúcej dvojhodinovej súťaži sa tento pár nepodarilo oddeliť, pretože obaja zaznamenali najlepšie vzdialenosti 2,37 metra. Športovcom bola ponúknutá možnosť zúčastniť sa ešte jedného kola o definitívnu výhru.

Obaja mali tri zlyhania, keď sa pokúsili vyrovnať olympijský rekord 2,39 metra a s bezchybnými rekordmi na odpočítavaní mohli bojovať o výhradné vlastníctvo titulu.

Zapísali sa do histórie

Miesto toho súhlasili so zdieľaním titulu a vyvolali obrovské oslavy. Týmto krokom sa zapísali do histórie – znamená to totiž prvé spoločné olympijské pódium v atletike od roku 1912.

Bronz si odniesol Bielorus Maksim Nedasekau, ktorý taktiež skočil na 2,37 m, ale v celej súťaži mal viac neúspešných pokusov. Tamberi a Barshim sa objali a bežali oslavovať so svojimi trénermi a spoluhráčmi a mávali nad hlavami s vlajkou svojho národa.

Barshim si k svojim svetovým titulom môže pridať zlatú medailu a je víťazom vôbec druhej katarskej zlatej medaily po vzpieračovi Faresovi Elbakhovi, ktorý v sobotu získal prvú v kategórii mužov do 96 kg.

Tamberi stále oslavoval na trati, keď mu po jeho prekvapivom víťazstve vo finále mužov na 100 m vbehol do náručia jeho krajan Lamont Marcell Jacobs. Obaja športovci museli vo svojej kariére prekonať ťažké zranenia, ale Barshim hovorí, že obete stáli za to.

„Je to úžasné. Toto je sen, z ktorého sa nechcem zobudiť,“ povedal Barshim. “Zažil som toho veľa. Je to päť rokov, na čo som čakal, so zraneniami a mnohými neúspechmi. Ale dnes sme tu a zdieľame tento moment a všetky obete. Teraz v tejto chvíli to naozaj stojí za to.”

Tamberi si musel dať pauzu na zotavenie sa zo zranenia ohrozujúceho kariéru, ktoré ho vyradilo z Ria 2016. “Po zranení som sa chcel len vrátiť, ale teraz mám toto zlato, je to neuveriteľné. Toľkokrát som o tom sníval,” povedal Talian. “V roku 2016 mi bolo povedané tesne pred Riom, že existuje riziko, že už nebudem môcť súťažiť. Bola to dlhá cesta.”