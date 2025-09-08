Auto vošlo električke rovno do dráhy: Vodič nerešpektoval značku, zrážka si vyžiadala život jeho spolujazdkyne

V bratislavskej Karlovej Vsi došlo v sobotu (6. 9.) večer k zrážke auta s električkou. Dopravná nehoda si vyžiadala jednu obeť. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek s tým, že polícia začala v prípade trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.
„Vodič viedol vozidlo smerom z centra mesta, pričom pri prejazde križovatkou nerešpektoval dopravné značenie prikázaný smer jazdy priamo a vošiel na priechod cez električkovú trať, kde nedal prednosť prichádzajúcej električke, ktorej vošiel do jazdnej dráhy, následkom čoho došlo k nárazu električky a osobného motorového vozidla,“ priblížil.
Spolujazdkyňa zraneniam na mieste podľahla
Spolujazdkyňa, ktorá sedela na zadnom sedadle auta, utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. „Prípadom sa aj naďalej zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV, kde už tamojší vyšetrovateľ PZ začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ dodal hovorca.
Nahlásiť chybu v článku