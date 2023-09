Apple predstavil nový iPhone 15 a 15 Pro: Má očakávaný USB-C port, drahšia verzia je z titánu

Spoločnosť Apple 12. septembra predstavila očakávanú novinku v podobe iPhone 15. Niektoré detaily sa dostali von ešte pred oficiálnym predstavením a očakávania boli už tradične na veľmi vysokej úrovni. Ostro sledovaný event nám definitívne prezradil všetky informácie, ktoré sme chceli vedieť.

Prvotné informácie používateľov navnadili

Ako napísal portál Techbyte, Apple sľuboval vylepšenia aj na poli základných modelov iPhone 15 a iPhone 15 Plus, ktoré sa mali dočkať inovácií v oblasti displejov, dizajnu a fotoaparátu. „Vnútro zariadení má obsahovať 6 GB operačnej pamäte a čip A16 Bionic, ktorý poháňa súčasné špičkové modely iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max. Napokon máme rátať so 128, 256 až 512 GB úložiskom,“ píše portál.

Dôležitým aspektom sú každoročne aj ceny, ktoré mali podľa prvotných informácií ostať pri základných modeloch nezmenené. Pochopiteľne, väčšieho množstva vylepšení sa dočkajú modely Pro a Pro Max, ktoré okrem dizajnu a fotoaparátu môžu počítať s novým čipom A17 Bionic, no za žiadané inovácie si záujemcovia priplatia. „Pri vyšších modeloch máme rátať s citeľným zdražovaním. Očakáva sa, že tento rok si priplatíme okolo 100 až 200 eur,“ špekulovalo sa pred zverejnením.

Aj keď hlavným ťahákom sú určite telefóny, Apple nadšenci by sa mali dočkať tiež novej série hodiniek Apple Watch a svoj debut by mal zažiť operačný systém iOS 17.

Ostro sledované predstavenie

„Wonderlust“ začal podľa plánu o 19:00 hod. nášho času, pričom už pár minút pred oficiálnym spustením čakali na YouTube prenose státisíce fanúšikov. Ďalší sledovali event napríklad cez Apple TV. Ako prvé boli predstavené nové hodinky Apple Watch Series 9, ktoré sa síce na prvý pohľad vizuálne nijak zásadne nezmenili, no v ich vnútri sa nachádza doteraz najsilnejší čip S9 a výdrž by mala byť na úrovni 18 hodín.

Všetkých určite poteší aj funkcia, prostredníctvom ktorej si dotykom viete vymieňať informácie medzi hodinkami s inými používateľmi. Veľmi zaujímavá je inovácia, kde napríklad môžete hovor prijať prostredníctvom jednej ruky pomocou jednoduchého gesta. Podľa Apple to ľuďom uľahčí život a bude to praktické pre bežné každodenné situácie, kde je jedna ruka zamestnaná.

Vlajkovou loďou by mali byť hodinky Apple Watch Ultra 2, ktoré sa tiež dizajnovo od prvej generácie veľmi nezmenili. „Zatiaľ čo hardvér Ultra prešiel aktualizáciou, niektoré z najväčších zmien, ktoré používatelia Apple Watch uvidia tento rok, prídu s watchOS 10, ktorý do rozhrania hodiniek prináša widgety, prepracované ikony aplikácií a nové funkcie pre mapovanie a cyklistiku,“ píše The Verge na základe oficiálnych správ od Apple.

Apple počas predstavovania nových produktov zdôraznil svoje plány v rámci ekologického dopadu ich produktov – používanie recyklovaného materiálu, ale aj vplyv spoločnosti na životné prostredie podčiarkol záväzok, že do roku 2030 budú „úplne zelení“.

Telefóny v pestrých farbách a s inovatívnym prostredím

Najočakávanejším momentom bolo predstavovanie novej generácie iPhonov. Už na prvý pohľad zaujala pestrá farebná škála 15. série ikonických smartfónov, ktorá sa ale dizajnovo nijak zásadne nelíši od tej predošlej. Veľkou inováciou je takzvaný Dynamic Island, ktorý debutoval na zariadeniach iPhone 14 Pro a Pro Max a poskytuje nový spôsob, ako vidieť určité upozornenia a interagovať s aplikáciami.

Po Dynamic Island sa používatelia môžu tešiť na vylepšený kamerový systém a prepracovanejší portrétový režim. Azda najväčšou novinkou je žiadaný USB-C port, ktorý nahradí doterajší Lightning a bude v súlade s pripravovanými nariadeniami Európskej únie. Zaujímavosťou je, že drahšie verzie Pro a Pro Max budú vyrobené z titánu.

Model iPhone 15 bude v USA začínať na cene 799 dolárov (744 eur) za 128 GB model a iPhone 15 Plus začína na 899 dolároch (838 eur) za 128 GB verziu. Do vyšších cenových kategórií už idú modely Pro a Pro Max. Prvý menovaný bude začínať na cene 999 dolárov (931 eur) a druhý na cene 1 199 dolárov (1 117 eur). Predobjednávky budú pre lepšie modely v USA dostupné už tento piatok.

Európske ceny by sme sa mali dozvedieť už v najbližších hodinách. Podľa zatiaľ dostupných informácií a špekulácií bude iPhone 15 začínať na cene 999 eur, model Plus na cene 1 149 eur, verzia Pro na cene 1 399 eur a Pro Max až na cene 1 549 eur.