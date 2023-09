Ak je to možné, v týchto dňoch po Európe necestujte: Čakajú nás ďalšie štrajky, cestujúci sa musia pripraviť na meškanie

Zamestnanci európskych letísk budú štrajkovať aj v septembri, informuje portál Timeout. Cestujúci sa tak musia pripraviť na meškanie letov a v najhorších prípadoch aj na ich zrušenie. Štrajky sa týkajú niekoľkých štátov vrátane Anglicka, Francúzska či Talianska.

Najhoršie to bude v týchto dňoch

Zamestnanci pozemnej obsluhy aerolinky WizzAir by mali ísť do 24-hodinového štrajku už zajtra, 13. septembra. Diať by sa tak malo na známom londýnskom letisku Luton. Podľa dostupných informácií mali štrajkovať aj zamestnanci Gatwicku, no od 17. augusta sú všetky plánované akcie tohto typu, našťastie pre cestujúcich, zrušené. Pozor si určite dajte aj na francúzskych letiskách, kde štrajk chystá 15. septembra najväčšia francúzska odborová organizácia riadenia letovej prevádzky (SNCTA).

„SNCTA podľa dostupných správ nemôže akceptovať, aby sa práca riadiacich letovej prevádzky a verejnej leteckej navigačnej služby rok čo rok znehodnocovala,“ píše Timeout. Štrajky vo Francúzsku sú pritom hlavným zdrojom meškania letov v Európe a najmä kvôli nim rušili spojenia aj prepravcovia ako Ryanair či easyJet. Podobná situácia môže podľa prognóz nastať aj v tomto prípade.

Za lepšie podmienky sú odhodlaní bojovať aj Taliani, ktorí sa 16. septembra chystajú na 8-hodinový štrajk, no niektoré lety sú, takpovediac, chránené. „Taliansky úrad civilného letectva (ENAC) má zverejniť zoznam garantovaných letov niekoľko dní vopred, keďže niektoré lety sú chránené pred štrajkom,“ uvádza Timeout.