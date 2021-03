Analytici prinášajú čerstvé dáta. Značne premorené Slovensko sa teší sa na otváranie po Veľkej noci

Analytici prinášajú čerstvé dáta. Len nedávno sa pozreli, ako by to mohlo byť s podrobnými číslami okolo Veľkej noci. Predikovali nárast úmrtí a po sviatkoch až 12-tisíc mŕtvych. Dnes sme pritom pokorili hranicu 10-tisíc úmrtí “na” alebo “s” covidom.

Už vtedy analytici z Dát bez pátosu upozorňovali, že po veľkonočných sviatkoch tak môžeme byť naozaj na špici najhorších krajín v počte úmrtí na milión obyvateľov. Prebehli by sme tak Britániu, Taliansko aj Portugalsko. V dnešnom statuse to už vôbec nevylučujú. Dnes sme prekročili hranicu 10-tisíc úmrtí a v prepočte to je 1825 úmrtí na milióny obyvateľov, čo nás posúva do TOP 5 v Európe a dostaneme sa do TOP 3. Dobrou správou však je, že je to za nami a počty úmrtí by mali postupne klesať.

Obetovali sme našich starkých

Čo sa týka počtu nových infikovaných a hospitalizovaných, čísla tiež postupne klesajú. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 3 800 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 3 594 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 314 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 364 pacientov s ochorením COVID-19.

DOBRÉ, 4x DOBRÉ SPRÁVY NA GREGORA 📉📉📉📉 POČTY INFIKOVANÝCH z PCR testov

– Dnes v 7 dňovom priemere 2041

Mobilita obyvateľstva klesla, čo je dobrá správa. Určite tomu napomohol aj nočný zákaz vychádzania, práca z domu, čo priamo súvisí s tým, že ľudia sa viac izolujú a vírus má menšiu (aj keď stále veľkú) šancu šíriť sa. “Pandémia prehučala Slovenskom bez silnejšieho odporu a bez prekážok. Značne premorená krajina (s výraznými rozdielmi v 72 okresoch) vstáva z popola a teší sa na otváranie po Veľkej noci. Postupné očkovanie 4-mi schválenými “západnými” vakcínami je komplementárnym nástrojom pri budovaní protilátok obyvateľstva. Bude to dobré a dáme to napriek snahám politikov a ich rozhodnutiam,” píšu analytici.

Smutnou správou však je, že Slovensko na svojej ceste od októbra obetovalo svojich starkých. Počty úmrtí sú dôsledkom neskorých a nesprávnych opatrení, čo je zodpovednosť hygienikov, hlavného hygienika, ministra zdravotníctva aj premiéra Slovenskej republiky, uzavreli Dáta bez pátosu.