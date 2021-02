Predpoveď analytikov na Veľkú noc nie je vôbec optimistická. Čísla už nikoho nezaujímajú, tak zdieľali rakvy

Všetky naše dni sa posledný rok točia najmä okolo čísel. Každý deň sa zverejňujú štatistiky nových nakazených, posledné dni však verejnosťou rezonujú najmä počty úmrtí. Postupne si mnohí na štatistiky zvykli, už vidia len čísla, nie obete a hospitalizovaných v nemocniciach.

Aj preto sa analytici z Dáta bez pátosu rozhodli čísla vymeniť za obrázok s rakvami. Čísel sa podľa nich už nikto nezľakne, preto sa rozhodli o úmrtiach informovať trochu inak. Myslíme si, že ide o dôležité údaje, ktoré by mal mať na svedomí každý z nás. Ak sa vyplnia prognózy na Veľkú noc, o chvíľu bude úmrtí na alebo s Covidom viac ako 10-tisíc, pribúdať začali naozaj obrovským tempom.

Prognóza na Veľkú noc

Ako informujú analytici, za posledných 30 dní nám pribudlo 3-tisíc úmrtí. Od začiatku roka je to 5-tisíc, za 11 dní to môže byť 10-tisíc a po Veľkej noci ešte viac, až 12-tisíc úmrtí. Do štatistík za započítavajú úmrtia na a aj s covidom. Dnes je napríklad celkový počet úmrtí “na Covid” 6 577 a celkový počet úmrtí “s Covidom” je 1 334. Počet potvrdených úmrtí na pľúcnu formu COVID-19 dnes vzrástol o 72 prípadov. Po veľkonočných sviatkoch tak môžeme byť naozaj na špici najhorších krajín v počte úmrtí na milión obyvateľov. Prebehli by sme tak Britániu, Taliansko aj Portugalsko.

ÚMRTIA: NIE GRAFY, STAČIA OBRÁZKY, DOBRÝ BY BOL PRÍBEH Sociológovia nám radili pri publikovaní zvoliť PRÍBEH.

Na záver analytici poznamenali, že pre porovnanie, v priemere zomiera na všetky choroby na Slovensku 5000 ľudí za mesiac. Rezort zdravotníctva priniesol počas víkendu zaujímavé video, v ktorom riaditeľ sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD. vysvetľuje, ako sa klasifikujú úmrtia “na Covid” a “s Covidom”. U každého pacienta sa skúmajú 3 kritériá: s akými príznakmi prišiel, aké sú neinvazívne vyšetrenia, ktoré mu boli robené a terapiu (liečbu), ktorú dostával. Presné vysvetlenie sa dozviete vo videu.