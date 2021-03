Vláda schválila aktualizovaný COVID automat. Pozrite sa, v akej farbe bude od pondelka 15. marca váš okres

COVID automat je aktualizovaný, schválila to aj vláda. Epidemiologická situácia okolo nového koronavírusu sa za posledný týždeň na Slovensku mierne zlepšila, krivku sa podarilo zlomiť. Počet hospitalizovaných sa drží na čísle 4048. Denne ochoreniu COVID-19 podľahne 108 ľudí. Reprodukčné číslo sa pohybuje na úrovni 0,95 až 1.

Od budúceho pondelka (15. 3.) bude podľa COVID automatu 35 okresov v čiernej zóne, teda v štvrtom stupni varovania. V bordovej zóne ich bude 41, v červenej budú tri. Celkovo je Slovensko v čiernej fáze. Vyplýva to z materiálu o pandemickej situácii na Slovensku v súvislosti s novým koronavírusom, o ktorom v utorok informovalo Ministerstvo zdravotníctva. Krajina je v rámci COVID automatu celá čierna.

Situácia sa má zlepšiť

Minister zdravotníctva Marek Krajčí predpokladá, že ďalší týždeň sa situácia zlepší. Uvažuje o tom, že pre pendlerov by malo platiť, aby sa preukazovali nie sedemdňovým, ale 72-hodinovým testom. Naznačil, že by sa mohli sprísniť pravidlá pri návrate zo zahraničia. Išlo by o povinnú karanténu napríklad v hoteli, ktorú by si však museli hradiť ľudia pri návrate na Slovensko z vlastného vrecka. Chcel by, aby boli vzorky pozitívne testovaných po príchode zo zahraničia automaticky sekvenované.

V štvrtom stupni varovania sa budú nachádzať po novom okresy:

Bánovce nad Bebravou, Čadca, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Gelnica, Humenné, Ilava, Košice I – IV, Košice-okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Martin, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Považská Bystrica, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Šaľa, Senica, Skalica, Trebišov, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

V treťom stupni sa budú nachádzať:

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I – V, Brezno, Bytča, Detva, Hlohovec, Komárno, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Nitra, Partizánske, Pezinok, Poltár, Poprad, Prešov, Prievidza, Sabinov, Senec, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žilina a Zlaté Moravce.

V druhom stupni varovania sa budú nachádzať len okresy:

Kežmarok, Nové Zámky a Tvrdošín.

Šéf rezortu zdravotníctva tiež uviedol, že občania môžu na infolinku (02/222 009 11) a email [email protected] nahlasovať nedodržiavanie opatrení.