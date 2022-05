Amber na súde prehovorila: Depp ju vraj nútil k orálu a hľadal drogy v dutinách. Lekári sa nezhodujú na jej diagnóze

Už mesiac celý svet s napätím sleduje aktuálne najkontroverznejší súdny spor medzi hercom Johnnym Deppom a herečkou Amber Heard. V hre sú milióny, no predovšetkým očistenie ich reputácie. Kým Amber bola už niekoľkokrát prichytená pri klamstve, Depp akékoľvek obvinenia popiera a je rozhodnutý vyvrátiť tvrdenia, ktoré poznačili jeho hviezdnu kariéru.

Ako informuje The New York Times, počas prvých troch týždňov prebiehajúceho súdneho procesu sa právnici Johnnyho Deppa snažili pomocou svedkov dokázať, že tvrdenia Amber o domácom násilí sú fikcia. Viac o tom, čo vyplávalo na povrch, sa dočítate v našom článku nižšie. Teraz sa karta obracia a možnosť potvrdiť svoju pravdu dostala druhá strana.

Amber vypovedala ako svedok

V stredu sa pred súd postavila samotná Amber Heard ako svedok, píše The Guardian. Opísala začiatky svojho vzťahu s Deppom a zamilovanosť, ktorú v tom čase pociťovala. Postupne sa ale dostala aj k tvrdým obvineniam. Pozornosť súdu sa v štvrtý týždeň trvania procesu zamerala na jej verziu príbehu.

Rozhovorila sa o zbližovaní s Deppom

„Snažím sa nájsť slová, ktorými by som opísala, aké je pre mňa bolestivé sedieť tu celé týždne, všetko prežívať a počúvať ľudí, ktorých som poznala menej alebo viac a môjho bývalého manžela, s ktorým som zdieľala život,“ cituje slová Amber The Guardian. Priblížila svoju mladosť, aj to, ako sa dopracovala ku svojej kariére. Nevynechala detaily z prvého spoločného nakrúcania s Deppom, kde to na pľaci k filmu Rumové denníky medzi nimi iskrilo, v tom čase boli ale obaja vo vzťahu.

O mesiac na to sa jej napriek tomu ozval. Prvý sex mali spolu počas turné k filmu v Londýne a ako sama tvrdí, bezhlavo sa do neho zamilovala. Postupne pri rozprávaní prešla k prvému údajnému útoku, pri ktorom ju mal Depp udrieť. Malo sa tak stať počas toho, ako sa ho opýtala na tetovanie „Wino Forever“, ktoré herec nosí na ruke a nadväzuje na jeho dávny vzťah s herečkou Winonou Rider.

Opísala prvé údajné útoky

Ako povedala Amber, po tom jej mal adresovať facku a nadávku. Ona sa v tom momente dokázala iba smiať, pretože si myslela, že ide o nejaký vtip. „Dal mi facku, na kraji gauča som stratila rovnováhu a veľmi si priala, aby povedal, že iba žartuje,“ uviedla pred súdom. Depp sa jej mal ospravedlniť a sľúbiť, že to už nikdy nezopakuje.

Ďalšie problémy v ich vzťahu pripisuje Amber Deppovej žiarlivosti, alkoholu a drogám, po ktorých sa mala jeho osobnosť meniť. The New York Times spomína, že podľa slov Amber práve obvinenia z nevery viedli k fyzickým útokom. Pri jednej takejto hádke ju v roku 2013 mal udrieť rukou, na ktorej mal nasadené prstene. Ako píše BBC, Depp opakovane poprel, že by sa dopustil fyzického násilia k Amber.

Mal jej prehľadať dutiny kvôli kokaínu

Amber priniesla svedectvo aj o údajnom sexuálnom zneužití, ku ktorému malo dôjsť počas párty v púšti v Kalifornii. Pohádali sa po tom, ako si pravdepodobne zdrogované dievča malo položiť hlavu na rameno Amber. Depp sa jej mal opýtať, či vie, koľko tlaku treba na zlomenie ľudského zápästia, uvádza The Independent.

Presunuli sa do prívesu, kde sa podľa Amver Depp snažil nájsť drogy a bol presvedčený o tom, že ich Amber pred ním ukryla. Mal z nej dokonca strhnúť šaty, spodnú bielizeň a prstami hľadať kokaín v jej dutinách.

Detaily zo sexuálneho násilia

Začiatkom týždňa sa pred súd postavila aj forenzná psychologička Dawn Hughes ako prvý svedok obhajoby Amber, informoval The Mirror. Povedala, že jej diagnostikovala posttraumatickú stresovú poruchu, ktorá mala vzniknúť kvôli násiliu zo strany Deppa. Neskôr citovala záznamy o sexuálnom násilí doktorky Bonnie Jacob.

Hovorilo sa v nich o tom, ako ju Depp nútil k orálnemu sexu. Spomínal sa aj incident z prívesu, pri ktorom mal v jej vagíne prstami hľadať kokaín alebo ďalší, pri ktorom jej mal údajne strčiť do vagíny fľašu.

Závery psychológov sa líšia

Hughes dodala, že je presvedčená o tom, že Heard nič nepredstiera. Minulý týždeň pred súdom ale na strane Deppa stála psychologička Shannon Curry, ktorá tvrdí niečo iné a Amber diagnostikovala hraničnú a histriónsku poruchu osobnosti. Ich prejavmi sú výkyvy nálad, pocity úzkosti alebo dokonca dramatizácia.

Súd pokračuje ďalej a je naplánovaný ešte na niekoľko týždňov. S vynášaním definitívneho rozsudku počkajme na jeho výsledok. Dá sa očakávať, že nasledujúce dni prinesú ďalšie obvinenia alebo informácie zo súkromia dvojice. Viac o tom, prečo tento súdny spor vôbec vznikol, si môžete prečítať v našom zhrňujúcom článku.