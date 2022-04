Mama ho bičovala opaskom, ženu vraj škrtil aj sexuálne napadol: Johnny Depp je pred súdom nazývaný monštrom

Prívlastky ako „klamárka“ a „monštrum“ získala dvojica Amber Heard a Johnny Depp hneď v úvode súdneho pojednávania, ktoré začalo pred niekoľkými dňami. Dôvodom je už dlhoročný spor, ktorý zničil hercovu hviezdnu kariéru a pripravil ho napríklad o úlohu v treťom pokračovaní filmu Fantastické zvery, ktoré práve v týchto dňoch zažíva v kinách rekordne nízku sledovanosť. Čo by ste mali o prípade vedieť?

Amber Heard sa stala druhou manželkou Johnnyho Deppa po niekoľkoročnom spoločnom chodení, uvádza portál Insider. Tento zväzok bol spečatený v roku 2015, o rok neskôr už Amber žiadala o rozvod a niekoľko dní na to začala hovoriť o fyzickom týraní zo strany Deppa. Tieto škandály sú vysoko medializované a hlavnou témou súdneho sporu aj dnes. Kým sa jedna strana snaží upozorniť na odvracanie pozornosti spoločnosti od násilia, druhá chce očistiť svoju reputáciu.

Mal jej hodiť iPhone do tváre

Začalo to dočasným zákazom približovania, ktorý sa Amber podarilo v roku 2016 získať, informoval CNN. Súd ho priklepol po obvineniach, ktoré voči Deppovi vyniesla. Tvrdila, že ju slovne aj fyzicky týral, k čomu ako dôkaz pridala fotografie, na ktorých má viditeľné modriny na tvári. Dôvodom mal byť útok telefónom.

Depp sa voči obvineniam ohradil a rázne ich odmietol. Podľa magazínu People nazval tento príbeh lžou a oplzlou klebetou. Keď prišla polícia na miesto incidentu, prešetrila ho a nenašla žiadne známky zneužívania. Amber sa v tom momente rozhodla nepodať hlásenie a polícia odišla s tým, že jej nechala iba svoju vizitku. Depp prostredníctvom svojich zástupcov tvrdil, že hlavným dôvodom celého sporu majú byť peniaze, píše Insider.

Napokon sa dvojica stiahla do úzadia a rozhodla sa spor vyriešiť mimosúdne. Amber si z neho odniesla čiastku 7 miliónov dolárov. Časť z nich darovala detskej nemocnici, informoval People. V roku 2017 pár prešiel oficiálne rozvodom.

Začala hovoriť o nazeraní spoločnosti na ženy postihnuté násilím

O rok neskôr Amber verejne vystúpila s citlivým komentárom pre The Washingtom Post, ktorého hlavnou témou bolo domáce násilie, ktoré zažila aj na vlastnej koži.

„Ako množstvo žien, aj ja som si prešla obťažovaním a sexuálnym napadnutím, keď som bola vo veku vysokoškoláčky. Mlčala som. Neočakávala som totiž, že by som sa dočkala spravodlivosti,“ napísala vo svojej spovedi. „Pred dvoma rokmi som sa stala verejnou osobou zastupujúcou domáce násilie a na vlastnej koži som pocítila hnev spoločnosti voči žene, ktorá sa rozhodne prehovoriť,“ dodala.

Napriek tomu, že meno Johnny Depp v komentári spomenuté nebolo, jeho publikovanie vyústilo až k podaniu žaloby kvôli ohováraniu vo výške 50 miliónov dolárov. Ľudia si ho s ním jednoducho začali spájať a herec tiež.

Mal ju sotiť aj škrtiť

Amber na súde začala hovoriť o konkrétnych prípadoch týraniach zo strany Deppa, ktorých obeťou sa stala. Hovorila o násilných incidentoch alebo dokonca o dusení či škrtení. Incident s telefónom mal byť iba poslednou kvapkou, po ktorej sa rozhodla konečne konať.

Depp trval na tom, že tieto obvinenia majú iba jeden jediný cieľ – vytvoriť Amber pozitívnu publicitu. Na Deppa to však malo opačný vplyv a prišiel o niekoľko filmových ponúk.

Kontroverzná súkromná nahrávka

V roku 2020 Daily Mail priniesol exkluzívnu nahrávku, ktorá prvýkrát uzrela svetlo sveta. Počuť v nej Amber ako priznáva, že Deppa udrela, hádzala do neho hrnce, panvice a ďalšie predmety. Nahrávka pochádzala z roku 2015, kedy sa snažili nájsť pomoc a Amber sa rozrozprávala o svojich záchvatoch hnevu. Nahrať ju mala ona sama. Dokonca sa mu vysmiala za to, že z ich roztržky utiekol. Depp vysvetľuje, že odišiel, pretože už nemohol zniesť ďalšie násilie páchané na sebe navzájom.

Pokračoval rad súdnych procesov a odvolávaní, ktoré čoraz viac špinili povesť herca. 11. apríla začalo aktuálne súdne konanie, v ktorom je v hre 100 miliónov dolárov. Má priniesť nové dôkazy aj výpovede známych a vplyvných osobností.

Hovorí, že nikdy ženu neudrel

Prvé dni pred súdom sa stali ostro medializované. Depp si vo výpovediach stojí za svojím a tvrdí, že ženu nikdy neudrel, píše BBC. Na druhej strane je z protistrany vykresľovaný ako človek závislý na drogách a alkohole.

Vypovedali aj lekár so zdravotnou sestrou, ktorí opísali incident s odrezaným kusom prsta, ktorý sa odohral v roku 2015. Podľa Deppa po ňom mala Amber hodiť fľašu a takýmto spôsobom odrezať prostredný prst. V správach sa však priznal, že si zranenie spôsobil sám. Navyše podľa slov Amber sa v tento deň ona stala obeťou útoku, vrátane dusenia a sexuálneho napadnutia, informuje Variety.

Spomína osobné veci zo svojej minulosti

Depp sa pred súdom rozhovoril aj o vzťahu so svojou násilnou mamou, ktorá ho bičovala opaskom alebo aj o drogovej závislosti. New York Post v prepise zo súdu cituje jeho slová, v ktorých sa priznal, že do 15 rokov vyskúšal všetky drogy, o ktorých vedel. Začalo to, keď mal iba 11 rokov a priniesol mame tabletky. Jednu ochutnal aj on. Témou boli aj správy, v ktorých bol k Amber vulgárny alebo dokonca písal o tom, ako dúfa, že už je z nej hnijúca mŕtvola.

Súdny proces pokračuje ďalej. Strana Amber je rozhodnutá vyrozprávať celú pravdu a Depp chce zas očistiť svoje meno. Jedno je teda isté – v najbližších dňoch sa o nich bude ešte veľa hovoriť. Fanúšikovská základňa sa aktuálne delí na dve skupiny. Kým skalní milovníci Johnnyho Deppa mu aj v týchto časoch adresujú podporu alebo plačú na súde, druhá skupina stojí pevne za Amber Heard a venuje sa téme domáceho násilia, ktoré je v mnohých prípadoch zľahčované alebo úplne ignorované.