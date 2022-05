Pokúsila si najať nájomného vraha, aby ju zabil, pre výzor bola šikanovaná: Angelina Jolie už roky pomáha druhým

Angelina Jolie je jednou z najväčších hviezd súčasnosti. Spája sa s ikonickými filmovými úlohami, ale aj obrovskou pomocou na miestach, kde je to potrebné. Okrem toho sama zažila niekoľko trpkých chvíľ a dnes sa snaží byť inšpiráciou. Preto neváha otvorene hovoriť o svojom období, ktoré nazvala temným, alebo odhaľovať detaily svojho súkromia, ktoré môžu iným napríklad aj zachrániť život.

Situácia na Ukrajine jej nie je ľahostajná

Pre niektorých ide o novinku, pre ďalších už dlho známy fakt, že Angelina Jolie pôsobí ako osobitná veľvyslankyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov. S tým súvisí aj jej cesta na Ukrajinu, o ktorej správy v uplynulých dňoch obleteli svet. Podľa TASR miestna novinárka spozorovala 47-ročnú oscarovú herečku v jednej z ľvovských kaviarní. Nešlo o jej prvú cestu spojenú so situáciou u našich susedov. Už koncom marca navštívila nemocnicu v Ríme, kde sa stretla s deťmi, ktoré utiekli z Ukrajiny pred ruskou vojenskou inváziou. Ako osobitná vyslankyňa UNHCR navštívila Jolie utečenecké tábory v rôznych častiach sveta, pripomenula APA.

Má slovenské korene

Angelina je dcérou herečky a herca Marcheline Bertrand a Jona Voighta. Práve jeho otec, teda starý otec Angeliny, je pôvodom zo Slovenska. Juraj Vojtko pochádzal z Košíc, jeho kroky ale smerovali najprv do susedného Česka a napokon do USA, kde si založil rodinu.

Bola šikanovaná pre svoj vzhľad

Okrem svojej angažovanosti a hereckého talentu sa dnes Angelina spája s prívlastkom jednej z najkrajších žien Hollywoodu aj celého sveta. Nebolo ale tomu vždy tak. Ako uvádza portál Eighties Kids, na strednej škole bola pre svoj vzhľad šikanovaná. Dôvodom bola jej štíhla postava, ale aj okuliare a strojček na zuby, ktoré nosila.

Na svadbe mala oblečené rifle

Jej prvým manželom sa v roku 1996 stal herec Johnny Lee Miller, manželstvo však vydržalo iba štyri roky. Už v roku 2000 sa vydala za Billyho Boba Thorntona. Ich svadba bola skutočne kontroverzná. Ako uvádza Daily Mail, vzali sa v Las Vegas a Jolie mala vo svoj veľký deň oblečené modré džínsy a sivé tričko bez rukávov. Podľa portálu Ranker ich svadba stála 189 dolárov. Po troch rokoch sa spoločné cesty dvojice napokon rozišli. V roku 2014 sa vydala za Brada Pitta. V začiatkoch ich vzťahu bol ešte ženatý s Jennifer Aniston a dodnes tento škandál delí fanúšikov Brada Pitta do dvoch kategórií. Manželstvo Angeliny a Brada trvalo šesť rokov.

Depresie, poruchy príjmu potravy a drogy

Factinate spomína sebapoškodzovanie, ktorým sa Angelina snažila vyrovnávať s depresiou. Okrem toho na vlastnej koži pocítila následky nespavosti a porúch príjmu potravy. K duševným problémom sa pridali drogy, s ktorými začala experimentovať. Išlo predovšetkým o heroín. Časy, ktoré prežila sama, označila za temné a hovorí, že mala veľké šťastie, že nezomrela mladá.

Bola blízko samovraždy

Mala iba 19 rokov, keď sa pokúsila o samovraždu. Pre Rolling Stone tento deň svojho života do detailov opísala. Malo sa tak stať v hotelovej izbe v New Yorku a chystala sa použiť nôž a lieky na spanie. Pripravila list adresovaný upratovačke, v ktorom ju žiadala, aby zavolala políciu a ušetrila ju od pohľadu, ktorý by ju v izbe čakal. Celý deň strávila prechádzaním, až začala mať obavy z toho, či má dostatok liekov na spanie. Premýšľala, že požiada mamu o ďalšie. V tom si ale uvedomila, že to nemôže urobiť, pretože by zhodila zodpovednosť na ňu. Napokon sa rozhodla žiť ďalej.

Skúsila si najať vraha, aby ju zabil

V roku 2017 sa Jolie zdôverila, že počas náročného životného obdobia, ktoré prežívala, sa pokúsila najať nájomného vraha, ktorý by ju zabil. Stalo sa tak tri roky po spomínanom incidente s hotelovou izbou. „Bude to znieť šialene, ale v istom momente som sa chystala najať niekoho, aby ma zabil,“ cituje jej slová The Herald. Dodala, že spomínaný človek sa jej milo prihovoril a prinútil ju nad celou „vecou“ mesiac premýšľať. Zdôraznila, že samovražda hádže vinu na ľudí okolo vás, ktorí si budú vyčítať, že mohli niečo urobiť. „No keď je niekto zavraždený, nikto nenesie žiadnu zodpovednosť,“ prezradila svoje myšlienky pre Rolling Stone.

Skončila na psychiatrickom oddelení

Tieto nepríjemné skúsenosti napokon vyvrcholili, keď mala Angelina 24 rokov a zažila nervové zrútenie. Ako píše Vecamspot, po ňom bola prijatá na psychiatrické oddelenie UCLA Medical Center v Los Angeles.

Nechala si odstrániť prsia aj vaječníky

Angelina Jolie prišla v dôsledku rakoviny prsníka alebo vaječníka o svoju mamu, starú mamu aj tetu. Preto sa rozhodla podstúpiť preventívne vyšetrenia, ktoré odhalili, že mutácia v jej géne zvýšila riziko vzniku rakoviny prsníka na 87 % a rakoviny vaječníkov na 50 %. Kvôli tomu podstúpila preventívny zákrok ich odstránenia, uviedol Insider.

Pomáha už viac ako 20 rokov

Angelina Jolie má na svojom konte množstvo úspechov, ale na vlastnej koži pozná aj trpké momenty života. Dnes je známa aj svojou humanitárnou pomocou, ktorej sa už roky venuje. Ako uvádza Bright Side, začala s ňou už v roku 2000, kedy sa prostredníctvom nakrúcania snímky Lara Croft: Tomb Rider dostala do Kambodže. Táto návšteva ju podnietila k vlastnému výskumu o ľuďoch v núdzi alebo utečencoch po celom svete. Pravidelne sa snaží sa pomáhať aj finančne. V roku 2010 otvorila základnú školu pre dievčatá v Afganistane, pomáha s bojom proti rakovine, angažuje sa v boji za práva žien, alebo usiluje o odstránenie extrémnej chudoby.