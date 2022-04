Kreslenie krvou na stenu, ľudské výkaly a video rozzúreného Deppa: Najkontroverznejšie aj bizarné výpovede zo súdu

Súdny proces medzi Johnnym Deppom a jeho bývalou manželkou Amber Heard je objektívmi médií ostro sledovaný. Od jeho začiatku (teda od 11. apríla) priniesol viacero búrlivých výpovedí. Niektoré z nich už boli známe aj predtým, o ďalších sa hovorí prvýkrát.

V článku sa dozviete aj: Aká bola reakcia Deppa, keď zistil, že na jeho posteli sú výkaly?

Ako opísal incident s fľašami vodky, po ktorom maľoval vlastnou krvou na steny?

Mal podľa právnika Amber nakresliť krvou aj penis?

Čo povedala psychologička o duševnom zdraví Amber?

Johnny Depp je v prebiehajúcom súdnom konaní odhodlaný očistiť si svoje meno a naopak, Amber Heard sa snaží dokázať svoje tvrdenia. Napriek tomu bola už viackrát pristihnutá pri lži. Viac sa dozviete v našom článku nižšie.

Vynášanie rozsudkov necháme na súd, ktorý by mal trvať celkovo šesť týždňov, a teda by sme sa jeho finále mohli dočkať v druhej polovici mája. Aktuálne sa blížime k jeho polovici a výpovede dvojice aj ich právnikov už priniesli niekoľko až bizarných priznaní či obvinení.

Amber mala nechať ľudské výkaly na Johnnyho posteli, tvrdí herec

Na prvé miesto tohto pomyselného rebríčka môžeme bezpochyby zaradiť výpoveď Johnnyho Deppa, podľa ktorého Amber nechala v ich posteli výkaly, píše CBS News. Stalo sa tak počas toho, ako sa Depp rozhodol ísť si po veci do ich spoločného apartmánu v čase, keď bola Amber na svetoznámom festivale Coachella. Hneď pri vstupe dostal varovanie od bodyguarda, ktorý ho oboznámil so situáciou. Tento zážitok Depp opísal prídavnými menami ako krutý, absurdný a groteskný. Dodal, že Amber to zvalila na psov, no on si je istý, že nepatrili im. Nezostávalo mu však nič iné, než sa na celom incidente baviť.

Ako uvádza Insider, stalo sa tak totiž po tom, ako sa s Amber rozišiel v období jej narodenín. „Na mojej strane postele boli ľudské výkaly,“ povedal Depp na margo fotografie, ktorú v apartmáne zhotovila domáca. Táto udalosť bola medializovaná už v roku 2020 a podľa Variety bol už vtedy Depp presvedčený o tom, že výkaly patrili priamo Amber alebo niekomu z jej priateľov.

Johnny písal na steny odkazy vlastnou krvou

Ďalšie z tvrdení Johnnyho Deppa siaha do Austrálie a roku 2015. Opisuje krvavý incident, ktorý sa medzi ním a Amber odohral. CBS News uvádza, že podľa herca po ňom Amber hodila dve fľaše vodky. Črepiny z jednej z nich mu mali vážne poraniť prst. Jeho rana mala siahať až ku kosti.

„Videl som svoju kosť, ktorá trčala von. Krv sa len tak valila,“ cituje slová Deppa The Independent. Krvou, ktorá tiekla z jeho prsta písal na steny rôzne odkazy pre Amber. Keď krv začala schnúť, pokračoval tým, že si prst namočil do farby.

Dôvodom tejto hádky mal byť alkohol. Amber ho mala pristihnúť pri tom, ako si nalial dva-tri panáky vodky. Keď ho zbadala, vyčítala mu, že znova pije. Depp uviedol, že si v tom momente dal alkohol prvýkrát po dlhom čase. Amber to rozzúrilo a začala s hádzaním fliaš. Písanie na steny herec odôvodnil svojím stavom, ktorý prirovnal k niečomu ako nervovému zrúteniu.

Právnik Amber J. Ben Rottenborn pri vypočúvaní Deppa hovoril o škodách, ktoré na dome po tomto incidente vznikli. Podľa neho mal Depp dokonca nakresliť penis na obraz. Herec povedal, že si nespomína, že by to urobil, píše CBS News. Na protiotázku, či bol dôvodom toho alkohol uviedol, že nakresliť penis nebolo pre neho prvoradé a skôr sa sústredil na odkazy.

Nahrávka jednej z ich hádok ukazuje, ako Depp ničí nábytok

Pred súd sa dostala aj videonahrávka, ktorú tajne zhotovila Amber, uvádza New York Post. Bolo na nej vidieť, ako Depp udiera do kuchynských skriniek, hádže predmetmi a nalieva si červené víno. Na svoju obranu herec uviedol, že síce búchal do skriniek, ale Amber sa ani nedotkol. „Nechcel som slečnu Heard zastrašiť. Ak by sa bála, prečo by to nakrúcala? Ak bola na smrť vystrašená, prečo neodišla?“ opýtal sa.

Hovoril o tom, ako ho v detstve týrala mama

V tomto prípade ide o mimoriadne osobné priznania, s ktorými Depp vyšiel na verejnosť. Pred súdom sa rozhovoril aj o vzťahu so svojou údajne násilnou mamou, ktorá mala po ňom hádzať popolníky alebo ho udierať opätkami topánok či telefónom, ale aj o drogovej závislosti. New York Post v prepise zo súdu cituje jeho slová, v ktorých sa priznal, že do 15 rokov vyskúšal všetky drogy, o ktorých vedel. Začalo to, keď mal iba 11 rokov a priniesol mame tabletky. Jednu si vzal aj on.

Potvrdil, že fotografia vriec marihuany pochádza z jeho štúdia

V roku 2014 Johnny Depp založil produkčnú spoločnosť s názvom Infinitum Nihil. Právnik Amber prestúpil pred súd s kontroverznou fotografiou, na ktorej boli zobrazené štyri veľké vrecia marihuany. Herec potvrdil, že snímka bola zhotovená v tomto štúdiu.

Podľa psychologičky trpí Amber dvoma poruchami osobnosti

Pred porotu sa postavila aj psychologička Shannon Curry, ktorá je odborníčkou v oblasti partnerského násilia, informácie priniesol The Guardian. Po preskúmaní predchádzajúcich psychologických posudkov Amber a priamom vyšetrení prišla so záverom dvoch diagnóz. Podľa nich má trpieť hraničnou a historiónskou poruchou osobnosti. Ich prejavmi sú výkyvy nálad, pocity úzkosti alebo dokonca dramatizácia. Amber má podľa psychologičky príliš dramatický prejav a stavia sa do úloh princeznej alebo obete.

Depp chcel dopriať postave Jacka Sparrowa rozlúčku, ako sa patrí

Asi nikoho neprekvapí, že pred súdom prišla reč aj na filmové úlohy Johnnyho Deppa, konkrétne na pentalógiu Piráti Karibiku. Disney sa s hercom v roku 2018 rozlúčil. Depp sa zdôveril, že plánoval pokračovať v nakrúcaní a opäť sa zhostiť postavy Jacka Sparrowa. „Kapitán Jack Sparrow bola postava, ktorú som si vybudoval od základov. Vložil som do nej veľa,“ cituje hercove slová Insider.

Šieste pokračovanie filmovej série bolo v pláne, túto správu sa podľa vlastných slov Depp dozvedel iba niekoľko dní po uverejnení komentáru Amber vo The Washington Post, ktorého témou bolo domáce násilie. Insider kontaktoval priamo zástupcov Disney ohľadom ozrejmenia situácie, okamžitú odpoveď ale nedostal. S odvolaním na The Hollywood Reporter však upozornil aj na požívanie alkoholu alebo časté meškanie Deppa počas nakrúcania piatej časti.