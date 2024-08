Aký je reálny vzťah medzi princom Harrym a Meghan Markle? Tento detail jednoznačne prezrádza, kto má u nich posledné slovo

Expert na reč tela si všimol kľúčovú vec, ktorú robí Meghan Markle a podľa neho to veľa vypovedá o tom, aký je jej vzťah s princom Harrym. Asi nikoho neprekvapí, že Meghan je tou dominantnejšou a silnejšou, čo sa týka ich vzťahu.

Ako informuje portál Tyla, napriek neprelomiteľnému putu, ktoré dvojica údajne má, expert na reč tela Darren Stanton poznamenal, že Meghan je skutočnou šéfkou vo vzťahu. Keď prehovoril o vysokej úrovni intimity páru, zdôraznil tiež, že Meghan a Harry spolu veľmi dobre spolupracujú a dokážu fungovať ako tím.

Meghan je vo vzťahu dominantná

„Vzájomne sa povzbudzujú a podporujú, keď potrebujú uistenie, čo sa často prejavuje aj gestami. Na verejnosti tiež vidíme vysokú mieru intimity. Vidíme ich, ako sa držia za ruky, objímajú sa a dokonca bozkávajú,“ povedal expert, ktorý tiež zdôraznil, že to poukazuje na to, že iskra, ktorá medzi nimi preskočila pred ôsmimi rokmi, je stále živá.

„Pravidelne vidíme aj Meghan, ako hľadí na Harryho a prejavuje emócie hrdosti a obdivu. To ukazuje čistú lásku, ktorú k nemu chová dodnes. Obaja sú otvorení a úprimní k emóciám toho druhého a znova dokazujú, že majú silné puto, ktoré sa nedá len tak rozbiť.“ Aby to však nebolo úplne dokonalé, Darren povedal, že Meghan je vo vzťahu výrazne dominantnejšia.

O Harryho sa môže oprieť

Keď sa Meghan a Harry zúčastňujú spoločných podujatí, môžete si všimnúť, že Meghan sa pozerá priamo do Harryho očí a naznačuje mu, čo má urobiť ďalej a tiež, že ona je tá, ktorá má posledné slovo. „Ukazuje mu, kto je šéf, no napriek tomu poukazuje aj na to, že oceňuje, keď Harry preukazuje svoju dominantnú stránku. Vieme to vďaka úprimným úsmevom a zdá sa, že je uvoľnená, keď sa Harry ujme vedenia. Jej držanie tela zostáva vzpriamené, ale je viac v pohode a ukazuje dôveru, ktorú v neho má. Harry si presadzuje svoju dominanciu a kontrolu tým, že sa postaví za seba a za ostatných ľudí. Nebojí sa povedať svoj názor.“