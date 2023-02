Ako často by sme si mali prať pyžamo? Na veľkú debatu z TikToku reagujú aj odborníci, takýto je ich názor

Na TikToku sa takmer na dennej báze rozbehne debata o niečom, čo robíme celý život skoro automaticky bez toho, aby sme sa nad tým zamysleli. Jednou z podobných tém je aj to, ako často perieme naše pyžamo, respektíve ostatné oblečenie, k čomu sa vyjadrili aj odborníci na hygienu a domácnosť, píše CNN.

Ak patríte do skupiny ľudí, ktorí si na spanie vždy oblečú pripravené pyžamo, zbystrite pozornosť. TikTok sa posledné týždne zapĺňal komentármi a názormi na to, ako často si ľudia perú svoje pyžamá, respektíve ako často by si ich mali prať.

Periete si pyžamo každý deň?

Začala to žena menom Allison Delperdang, ktorá uverejnila video v pyžame. Zamýšľa sa v ňom nad otázkou, ako často si ostatní ľudia menia pyžamo a ako často ho operú v práčke. Vraví, že v detstve jej rodičia kázali obliekať si rovnaké pyžamo aj viac nocí po sebe. Teraz sa však zaujíma, či je v poriadku spať v rovnakom pyžame niekoľko nocí aj v dospelosti.

Experti, ktorí sa do tejto debaty zapojili, začali hneď hovoriť o tom, že jednoznačná odpoveď na túto otázku neexistuje. V skutočnosti nie je „recept“ na to, ako často máte povinnosť prať svoje pyžamo, ale aj ostatné časti oblečenia. Záleží však na niekoľkých faktoroch. Konkrétne na tom, ako sa človek počas dňa/noci potí, aký má spánok a podobne. Pyžamo by sa však malo prať v priemere po troch nociach.

Pravda je uprostred

„Naše presvedčenie o hygiene oblečenia je do značnej miery spoločenské a kultúrne,“ povedal Dr. Antonio Rossi, ktorý pracuje ako dermatologický asistent v New Yorku. Dodáva, že ľudia v Spojených štátoch amerických, ale aj v mnohých iných krajinách, majú luxusnú možnosť prať si oblečenie v podstate tak často, ako len chcú, preto sa nadmerne starajú o hygienu.

Rossi hovorí, že záleží na vašom spánku. Ak sa cez noc spotíte, tak by ste mali oprať pyžamo každý deň. Zároveň dodáva, že rovnaké pravidlo platí aj pri všetkom oblečení, ktoré nosíte. Po jednom použití by sa mali prať najmä kúsky ako spodná bielizeň, pančuchy, ponožky, legíny a aktívne oblečenie, v ktorom človek športuje.

Ak ide o košele, mikiny, tričká či nohavice, tam sa periodicita prania líši podľa toho, v akom stave dané oblečenie je. Dermatológ upozorňuje, že opakované nosenie niektorých častí oblečenia bez prania môže viesť ku kožným problémom či zápalom, zatiaľ čo prehnané pranie za každú cenu je neekonomické a neekologické.