Sleduje ľudí a je spájaný s komunistami: TikTok je najobľúbenejšou aplikáciou na svete s tajomným pozadím

TikTok je platforma, ktorej základom sú krátke videá rôzneho žánru. V minulom roku si ju stiahlo až 672 miliónov ľudí, čím výrazne prevalcovala konkurenciu. Aká je však pravda za oponou tejto čínskej aplikácie, ktorej vedenie či iní zamestnanci sú často spájaní s komunistickou stranou a sledovaním ľudí? Dôkazov a teórií je viac, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

TikTok ešte neoslávil ani 7 rokov svojej existencie, no už je v ľudských životoch zakorenený hlbšie, než by si kto mohol predstaviť. K dnešnému dňu sa dá predpokladať, že populárnu čínsku aplikáciu využíva až 1 miliarda ľudí v 154 krajinách sveta. Len v Spojených štátoch amerických je počet aktívnych užívateľov na úrovni 140 miliónov, píše portál Oberlo.

Nie je to však obyčajný trend, ktorý má veľké dosahy v USA, Číne či Brazílii. Podľa portálu Techbyte máme na Slovensku cez 1 milión ľudí, ktorí si stiahli TikTok, čím sa táto platforma zaradila po Facebooku a Instagrame na pomyselnú bronzovú priečku v rebríčku obľúbenosti sociálnych sietí.

V článku sa dozviete aj: ako a prečo sa stal TikTok taký obľúbený;

akú hrozbu začal predstavovať pre vlády iných štátov;

akú nadväznosť má TikTok na čínsku komunistickú stranu;

prečo sa niektoré štáty rozhodli zakázať TikTok;

aká je budúcnosť tejto aplikácie.

Keďže ide o veľmi populárnu a navštevovanú aplikáciu s vysokým počtom užívateľov, kopia sa na nej aj kontroverzie, nemiestny obsah či dokonca problémy so sledovaním osobných dát jednotlivých účtov. Práve pre obavy z krádeže súkromia a obsahu, ktorý hraničí s propagovaním pornografie či nacistickej ideológie, sa štáty ako Egypt, India, Pakistan a časť Indonézie rozhodli čiastočne blokovať obsah na TikToku.

V niektorých prípadoch to dokonca zašlo tak ďaleko, že ľudia za zdieľanie nemiestneho obsahu dokonca skončili vo väzení, píše The Guardian. Viaceré kontroverzie spojené s TikTokom sú znepokojujúce, no dá sa s nimi pracovať, respektíve ich obmedziť. To však neplatí o sledovaní užívateľov a zbieraní osobných údajov, ktoré má mať na svedomí komunistická strana Čínskej ľudovej republiky.

V Číne, kde vznikol samotný TikTok, je stále pri moci komunistická strana Číny, ktorej sila, dosah a kruté praktiky zaručujú moc nad viacerými odvetviami vrátane technologického priemyslu. Stále tam tiež funguje silná propaganda a väčšina „západných“ myšlienok, trendov a ideí je často neprijateľná a odmietaná.

A teraz si predstavte, že členovia tejto strany, ktorých je mimochodom dokopy až 96 miliónov, majú prsty v ovládaní najsťahovanejšej aplikácie na zemeguli.

TikTok zakázali aj v Pentagone

Kauzu v súčasnosti riešia najmä úrady, kongresmani a sudcovia v Spojených štátoch amerických. Vinia TikTok za to, že nelegálne sleduje svojich užívateľov z USA, a tým sa vedenie strany aj štátu dostáva k citlivým informáciám.

Ako píše portál Compass, samotný Pentagon, sídlo amerického rezortu obrany, zakázal používať a sťahovať TikTok na všetkých vládnych zariadeniach. Dôvodom je tvrdenie, že aplikácia predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť. K tomuto opatreniu sa postupne pripájajú aj konkrétne štáty v rámci USA.

V téme TikToku a jeho potenciálnej hrozby pre každého, kto si platformu na krátke videá stiahne, smerujú všetky pohľady na zakladateľa spoločnosti ByteDance, ktorá má na svedomí vytvorenie samotného TikToku. Zhang Yiming je jeden z najbohatších Číňanov, ktorý až do mája 2021 stál na čele spomínanej firmy Bytedance.