Po tomto zistení už nenastúpite do lietadla v krátkych nohaviciach: Steward upozorňuje, prečo je to nevhodné

Pred každým letom človek uvažuje aj nad tým, čo si do lietadla oblečie. Prirodzene, že ľudia volia pohodlné oblečenie, ku ktorému patria aj krátke nohavice a šortky. Steward na TikToku však teraz ukazuje, prečo by ste sa mali vyhýbať všetkému okrem dlhého spodného dielu oblečenia, píše LAD Bible.

Steward vie, o čom hovorí

Nech je let akokoľvek dlhý, letušky a stewardi musia každému cestujúcemu vysvetliť podrobne všetky povinné inštrukcie od únikových východov až po používanie bezpečnostného pásu. Existuje však niekoľko rád a tipov, ktoré nepatria do základnej výbavy každého príručného návodu na bezpečný let.

Tie vysvetľuje na svojom TikToku steward Tommy Cimato, ktorý za cenné rady pre pasažierov zbiera veľký úspech v podobe stoviek tisíc lajkov a zdieľaní. V novom videu predstavil 5 rád, čo určite nerobiť počas letu, ak nechcete zbytočne zbierať všemožné baktérie či iné hygienické nástrahy, ktoré sú vzhľadom na veľký počet cestujúcich prítomné v každom lietadle.

Je jasné, že cez pandémiu koronavírusu sa tieto problémy znížili, keďže stroje boli precízne dezinfikované, no stále je to podľa TikTokera dôležitá téma. Okrem toho, aby ľudia nezaspali opretí o okno, nepodceňovali pitný režim, nehanbili sa pýtať vrecko pre prípad zvracania, či nesplachovali bez použitia servítky, sa do zoznamu dostala aj výstraha pred nosením krátkych nohavíc.

Ide o baktérie

„Ak cestujete lietadlom, nenoste alebo sa nesnažte nosiť šortky. Je to to isté, ako zaspať tvárou na okne. Nikdy totiž neviete, aké čisté to je a kto tam sedel pred vami. Takže, ak budete mať dlhé nohavice, neriskujete hygienicko-bakteriálnu nákazu. Ak teda, samozrejme, nechcete, aby vaša nezakrytá pokožka zbierala baktérie, ktoré tam ostávajú po akýchkoľvek iných cestujúcich,“ povedal Cimato.

Aj keď nejde ani zďaleka o tú najväčšiu pohromu, ktorá by vám počas letu mala hroziť, stále treba brať tipy od ľudí z odboru vážne, keďže pravdepodobne najlepšie vedia, ako to v tomto priemysle funguje.