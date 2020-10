Ak si ho pozriete, zomriete. Kvôli prekliatemu filmu umrelo 86 ľudí záhadnou smrťou a kiná sa ho báli premietať

Film Antrum má špecifické postavenie v kinematografii. Snáď okolo žiadnej inej snímky neexistuje toľko záhad alebo prekliatí, ako je to v tomto prípade. Možno ide o negatívnu energiu, ktorú vysiela diabol z plátna na divákov a možno o plán jeho tvorcov čo najviac šokovať a zaujať svojím dielom. Nech je to akokoľvek, ide naozaj o celý rad bizarností, ktoré sa mali skutočne odohrať. Pozrime sa, prečo sa Antrum označuje ako najsmrteľnejší film vôbec.

História vzniku filmu s dnešným doplneným názvom Antrum: The Deadliest Film Ever Made siaha do roku 1979, kedy mal byť pôvodne nakrútený. Snímka ukazuje príbeh dvoch súrodencov, ktorým umrie domáci miláčik. So smrťou svojho psa sa nedokážu vyrovnať, a tak sa rozhodnú vykopať cestu do pekla, odkiaľ ho chcú navrátiť späť do nášho sveta.

Aj keď to môže znieť, že ide o relatívne nevinný námet, opak je pravdou. Podľa jeho tvorcov film obsahuje akúsi kliatbu, ktorá zabíja divákov pri sledovaní. Túto kliatbu však nevidí a nepochopí úplne každý pri sledovaní, ale iba vybraní ľudia. Tí následne prichádzajú o svoj život. Toto svoje tvrdenie majú aj dostatočne podložené kontroverznými udalosťami, ktoré sa pri jeho premietaní odohrali.

Diváci zomierali záhadnou smrťou

Prvý z incidentov siaha do roku 1988 a Budapešti, kde pri premietaní kino vzbĺklo z neznámych dôvodov a kompletne vyhorelo. Ako uvádzajú úvodné titulky filmu, podľa svedkov sa mala budova sama od seba a z ničoho nič vznietiť. Prišlo pri tom o život až 56 divákov. Dôvod má byť jasný a jednoznačný a nemal by o ňom nikto ďalej polemizovať. Ak by toto neveriacim divákom nestačilo, o päť rokov neskôr v San Franciscu budovala kina doslova explodovala. Takto malo zomrieť ďalších 30 divákov.

Bol stratený a zrazu sa záhadne objavil

Tieto tragické udalosti však ani zďaleka nie sú všetko. O filme začalo kolovať, že do 24 hodín zabije svojho diváka, alebo že priamo pri jednom premietaní zomrela tehotná žena. Film mal byť v dôsledku toho všetkého na dlhé roky stratený či zakopaný a teraz sa mal náhodne znova objaviť. Ako informoval portál Mirror, napriek tomu, že mal film vzniknúť už pred viac ako 40 rokmi, do japonských kín sa dostáva až teraz. Podľa britského The Guardian je to podobne aj v USA, kde sa do kín dostane koncom októbra.

S tým môže súvisieť aj to, že film v minulosti odmietlo až sedem filmových festivalov. Tvorcovia tento fakt pripisujú práve hrôzostrašným udalostiam, ktoré sa pri jeho premietaní odohrali. Keď si však pri sledovaní uvedomíte všetky tieto skutočnosti, môže byť jeho pozeranie naozaj znepokojivé.

Film Antrum je totiž kombináciou hraného s dokumentárnym filmom. Tento mokument začína niekoľkominútovou dokumentárnou sekvenciou, v ktorej sú uvedené všetky hrôzy, ktoré už napáchal. Filmoví odborníci alebo psychológovia tu opisujú, prečo Antrum nie je bezpečné pozerať a do toho sa strihajú zábery z horiaceho kina. Film malo podľa ich slov vidieť množstvo producentov alebo členov z festivalových štábov, ktorí do niekoľkých hodín umreli záhadnou smrťou.

Múdry marketingový ťah?

Antrum je jednoznačne filmom s najpremakanejším marketingom, ktorý sa snaží svojich divákov vystrašiť alebo práve tým pocitom nedostupnosti a niečo nelegálneho pritiahnuť. Či už veríte, že ide o skutočnosť alebo vymyslený marketingový ťah, po týchto informáciách budete pravdepodobne pozerať Antrum s určitou dávkou rešpektu. Ak sa náhodou odhodláte. Faktom však ostáva, že okolo filmu Antrum existuje množstvo otáznikov a nezrovnalostí.

Pozrite si krátku ukážku z najsmrteľnejšieho filmu, aký bol kedy nakrútený: