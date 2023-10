Ak čakáte alebo posielate zásielku cez Packetu, pozor na zmenu: Spoločnosť od novembra skracuje ich úložnú dobu

Známa zásielková spoločnosť Packeta pristupuje v predvianočnom období k zmene. Pripravuje sa na nápor, zásielky si bude treba vyzdvihnúť skôr.

Spoločnosť Packeta pristupuje k zmenám v predsviatočnom období už pravidelne. Nápor chce zvládnuť tým, že skráti úložný čas zásielok. Od 1. novembra budete mať na vyzdvihnutie zásielky zo Z-BOXu dva kalendárne dni. Predĺženie bude možné maximálne o jeden deň, čiže dokopy na tri.

Zmena sa na pár týždňov týka aj výdajnych miest Packety, kde bude možné zásielku vyzdvihnúť do päť dní. „Predĺženie bude možné maximálne o ďalšie 2 dni na celkových 7 dní (cez aplikáciu potom len o deň, a to maximálne 2-krát),“ informuje Packeta na svojom webe.

Ak to nestihnete, zásielky vrátia

Úložná doba zásielok bude platiť takmer do Vianoc: “Skrátená úložná doba zásielok na výdajných miestach platí pre zásielky podané od 1. 11. do 21. 12. 2023. Po uplynutí úložnej doby budú zásielky putovať späť k odosielateľom. Platí to pre všetky naše výdajné miesta ako na Slovensku, tak aj v Čechách, Maďarsku a Rumunsku,“ informuje spoločnosť.