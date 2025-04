Adrián za dva roky postavil drevený domček: Má kuchynku aj toaletu, necítim sa v ňom stiesnene, je vhodný pre troch ľudí

Na Spiši v lone prírody vyrástol sebestačný ekologický domček z prírodných materiálov. Postavil ho Adrián Kormanik, ktorý pracuje ako miestny sprievodca pre Severný Spiš – Pieniny a priam si ho vysníval. Aby mohol tiny house priviesť na svet, odišiel si zarobiť do zahraničia, a keď uvidel malú dolinu v Ľubovnianskej vrchovine, okamžite vedel, že to je to pravé miesto, kde by mal vyrásť.

V domčeku nechýba posteľ, kuchynka a ani toaleta. Ľudia by podľa Adriána mali chodiť častejšie do prírody, preto sa rozhodol priniesť tento zážitok aj ostatným a svoj vlastnoručne postavený Tiny House Freedom SL začal prenajímať.

Prečo ste sa rozhodli postaviť si tiny house?

Už ako malý chlapec som chodieval do lesa na huby, prechádzky či turistiku. V prírode som sa cítil dobre. Ako som dospieval, začal viac cestovať a objavovať prírodu, tým viac som s ňou chcel byť prepojený. Tak mi napadla myšlienka, že chcem mať nejaké to „bývaníčko“ v lese uprostred prírody. Ale narazil som na problém, ktorým boli finančné prostriedky a pozemok.

Aby som si zarobil, odišiel som pracovať do zahraničia a začal som svoje plány realizovať. K pozemku som sa dostal tak, že jedného krásneho dňa som si išiel zabehať za obec Jarabina, za Jarabinský prielom, a ako som tak behal a obzeral sa po okolí nádhernej Ľubovnianskej vrchoviny, zrazu som zazrel malú dolinku, cez ktorú pretekal potôčik. Hneď ma očarila. Keď som prišiel domov, sadol som si za počítač a cez kataster našiel majiteľov, ktorí tu vlastnia pozemky. Poslal som im listy s tým, že by som mal záujem o kúpu. Po mesiaci sa mi ozval jeden pán, že by sme sa mohli dohodnúť.

Ako prebiehala stavba a kto sa na nej podieľal?

Prvotne som chcel nejaký zrub, ale keď som premýšľal nad tým, ako budem voziť materiál na pozemok, tak som sa začal pozerať po niečom mobilnom. Na internete som našiel moderné mobilné domčeky, ktoré v USA slúžia ľuďom namiesto karavanov. Kúpil som si podvozok z maringotky a realizácia projektu sa mohla začať.

Ale nemal som žiadnu predstavu, z akého materiálu budem domček stavať. Nakoniec mi môj kamarát priblížil výhody prírodných materiálov. Použil som drevo — smrek, lebo je vraj najlepší izolant, zospodu som dal plech, kvôli kunám, aby sa v zime nedostali dnu. Fasáda je drevená, aby pekne prúdil vzduch.

Keďže sa tiny house nachádza v divočine a nie je tam žiadna infraštruktúra ako voda, elektrika, plyn, tak som dal vyvŕtať studňu a na strechu umiestnil fotovoltiku, ktorá vyrába elektrinu. Záchod je taktiež ekologický. Na stavbe sa podieľali ďalší 2 – 3 kamoši, ktorí mi pomáhali, keď mali čas.

Tiny house vznikol z prírodných materiálov a je sebestačný. Je stavba takéhoto projektu finančne nákladná?

