Luxus, zábavný park, 18 poschodí aj vlastný heliport: Toto je najväčšia výletná loď sveta, pripláva aj do Európy

Čakanie je na konci. Spoločnosť Royal Caribbean oficiálne predstavila približný dátum premiérovej plavby najväčšej výletnej lode na svete. Kolos s názvom Wonder of the Seas prešiel skúšobnými testami a na vode sa objaví už začiatkom roku 2022. Návštevníkov privítajú moderné technológie, široké vymoženosti a, samozrejme, luxus, ktorý si nebude môcť dovoliť každý.

Flotila spoločnosti Royal Caribbean má k dnešnému dňu už 30 výletných lodí. Najnovším prírastkom, ktorý bude oficiálne brázdiť svetový oceán, sa stala gigantická nádhera s názvom Wonder of the Seas (v preklade Zázrak morí, pozn. autora). Loď, ktorej dĺžka je až 362 metrov, prešla vo svojom materskom prístave vo francúzskej lodenici Saint-Nazaire všetkými potrebnými testami a jej debut je naplánovaný na marec 2022.

Loď absolvovala taktiež skúšobnú jazdu vo vzdialenosti 1 550 námorných míľ, čo sa rovná dĺžke 2 870 kilometrov. Ako informuje Daily Mail, táto vzdialenosť je pre reálnejšiu predstavu približne polovica z trasy New York – Londýn. Zábery z testov taktiež poukazujú na to, že inžinieri a technici sa rozhodne nebáli dať tomuto stroju zabrať. Počas testov sa snažili pracovať s plným výkonom lode, ktorá aj napriek svojej veľkosti dokáže vyvinúť rýchlosť až 43 km/h.

Najvyšší tobogan na mori či alej stromov je len začiatok

Keďže ide o najväčšiu loď sveta, spoločnosť Royal Caribbean musela prirodzene zapracovať aj na vybavení, možnostiach a atrakciách, ktoré návštevníkom ponúknu. Na priestore širokom 64 metrov a vysokom 18 poschodí čaká na cestujúcich nová generácia zábavy i oddychu. Samozrejmosťou sú luxusné poschodové apartmány, bazény na ponáranie, najvyššie položený tobogan na výletnej lodi, park plný skutočných exotických rastlín a stromov, divadlá, kiná či široký výber barov a reštaurácií. Loď má dokonca aj svoj vlastný heliport.

Nechýba ani bazénová časť s barom, ktorá bude inšpirovaná skutočným Karibikom. “Rýchlosť záujmu o rezervácie nielen pre túto loď je naozaj veľká. Polovica našej flotily opäť pláva a my sme povzbudení tým, čo vidíme. Plavby z USA do Európy sú pre našu spoločnosť významné,” prezradil Michael Bayley, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Royal Caribbean International.

„Wonder bude žiariť jasne ako najnovší div sveta v Karibiku a Stredomorí. A to, čo ponúkame, je dokonalý zážitok z dovolenky, ktorý vyzdvihne to najlepšie z Royal Caribbean, znovu predstaví renomované obľúbené miesta a predstaví nové dobrodružstvá, ktoré si môže vychutnať každý hosť bez ohľadu na vek,” predstavil najväčšiu loď Bayley.

7-tisíc cestujúcich a lístky za cenu, ktorá nepoteší každého

Ako je uvedené vyššie, základné technické parametre lode činia 362 metrov na dĺžku, 64 metrov na šírku a výška v podobe 18 poschodí. Čo sa týka kapacity, loď pojme 6 988 pasažierov a ďalších 2 300 členov posádky. Na výber bude z 2 867 kajút, pričom v tomto počte sú zahrnuté všetky triedy od najklasickejšej izby až po tie najluxusnejšie.

Loď bude v prevádzke od marca 2022, kedy sú na pláne len plavby po Karibiku a pobreží USA. Neskôr sa však dostane aj do Európy. V máji budúceho roka bude kotviť aj v Barcelone, Ríme či na Capri. V prípade záujmu o tento neopakovateľný zážitok si môžete skontrolovať dostupnosť palubných lístkov na oficiálnej stránke spoločnosti Royal Caribbean.

Nadšencov výletných lodí a dobrodružstiev určite zaujímajú ceny za pobyt na Wonder of the Seas. Najlacnejšia 7-dňová plavba po východnom Karibiku s kajutou bez okien či balkónu vyjde 1 osobu na 852 eur. Izba s balkónom stojí už 1 300 eur a luxusné apartmány vyjdú na 2860 eur na osobu.