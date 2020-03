10 skvelých seriálov, ktoré stihnete pozrieť v priebehu víkendu

Po nedávnych preventívnych opatreniach slovenskej vlády zostalo mnoho ľudí doma. Fakt, že krátiť si čas prechádzaním sa po uliciach miest nieje práve najlepší nápad, ste sa už mohli presvedčiť v mnohých článkoch. Čo tak teda tráviť voľný čas v karanténe v spoločnosti filmov či seriálov?

Predpokladáme, že mnohí z vás sa práve k takémuto kroku rozhodli a isté wishlisty s názvami filmov či seriálov už dávno máte prilepené na chladničke. Ak ale náhodou nie, možno vám pomôže náš výber desiatich seriálových projektov, ktoré sme špeciálne pre obdobie nasledujúcich pár dní pre vás vybrali.

Túto desiatku seriálov totiž stihnete pozrieť hoc aj v priebehu jedného víkendu, prinútia vás premýšľať nad inými vecami a naozaj parádne si pri nich oddýchnete.

S ktorými seriálmi vám teda počas karantény nuda hroziť rozhodne nebude?

Dobré miesto / The Good Place

Na náš prvý tip si síce budete musieť vyčleniť minimálne 2 dni, pokiaľ ale patríte k fanúšikom binge-watchingu, tak komediálny fantasy seriál Dobré miesto stihnete zhliadnuť za necelých 20 hodín bez prestávky. O čom ale je?

Nálepka fantasy zrejme nebude všetkým po chuti a bude to chcieť veľa sebazparenia preniesť sa cez úvodných pár epizód. A, samozrejme, hovoriť si, že ide o pomerne netradičný námet, ale v konečnom dôsledku ide o skutočne originálny nápad.

Dobré miesto sleduje príbeh ženy menom Eleanor (hrá ju Kristen Bell známa aj zo seriálu Veronica Mars), ktorá sa po mierne trápnej smrti ocitá na „Dobrom mieste“ (inými slovami v nebi), keďže si stráviť svoj večný život práve tu vďaka svojej dobročinnosti skutočne zaslúžila. Aká je však šanca, že „tí hore“ sú neomylní a všetko majú riadne vypočítané a nemôže sa stať, že by do svojich radov vzali aj toho, čo si v nebi večnosť stráviť nezaslúži? Zdá sa, že veľká – Eleanor je totiž kýmkoľvek, len nie najlepším človekom, ktorý viedol ukážkový život a skončiť mala skôr tam dole. Samozrejme, priznať sa vedúcemu neba nechystá, práve naopak.

Russian Doll

Osem polhodinových epizód tohto seriálu nadchne všetkých milovníkov námetov, ktoré sa pohrávajú s myšlienkou cestovania v čase (a návratov po smrti späť do sveta živých).

Natasha Lyonne (známa z filmu Prci, prci, prcičky či väzenského seriálu Orange is the New Black) sa v Russian Doll predstavuje ako Nadia, čerstvá oslávenkyňa 36. narodenín. Bežná oslava v newyorskom byte jej kamarátok sa však v priebehu momentu zmení na hotovú nočnú moru, keď ju ešte v ten večer zrazí taxík a ona umiera. Namiesto večného odpočinku ju však čaká iné prekvapenie – druhá šanca na život.

Po incidente sa ocitne opäť v byte na oslave svojich 36. narodenín a všetko prebieha ako predtým, dokým opäť nezomrie. Po ďalších náhlych opakovaniach zisťuje, že niečo zrejme nie je v poriadku a snaží sa prísť na to, prečo stále umiera a vracia sa naspäť do sveta živých.

Ako už je z opisu seriálu zrejmé, na divákov čaká množstvo vtipných momentov i chvíľ, ktoré vás donútia premýšľať. K dispozícii je zatiaľ prvá séria, tento rok by sa ale mala objaviť aj tá druhá s ďalšími ôsmimi epizódami. Netreba sa ale báť – tvorcovia prvú sériu viac-menej uzavreli, ak by ste si zážitok z tej prvej teda nechceli pokaziť, pokojne v sledovaní seriálu pokračovať nemusíte. Rozhodne mu ale šancu dajte.

Povedz, kto ťa zabil / Pushing Daisies

Okrem relatívne nových seriálov dávame do pozornosti aj tento klenot, ktorý sa na obrazovkách televízií naprieč celým svetom objavil ešte v rokoch 2007-2008.

V dvoch sériách (a celkovo 22 epizódach) tohto seriálu sledujeme príbeh Neda (Lee Pace), ktorý už ako malý chlapec prišiel na to, že má zvláštnu schopnosť – dokáže mŕtvych opäť priviesť k životu jedným dotykom. Má to však dva háčiky – môže tak spraviť len na jednu minútu, pretože po uplynutí 60 sekúnd namiesto oživeného zomrie niekto ďalší. Tým druhým háčikom je to, že ak sa oživeného dotkne druhýkrát, neboštík zomrie nadobro.

Túto schopnosť sa preto rozhodne využiť pre prospech ľudstva. Spojí sily so súkromným detektívom, s ktorým oživuje obete závažných zločinov a snaží sa vypátrať ich vrahov. Takto sa ale Ned dopracuje aj k svojej niekdajšej láske z detstva Chuck (hrá ju Anna Friel, u nás známa za Jakubiskovho veľkofilmu Bathory), ktorá je jednou z obetí neznámeho vraha a tú Ned skrátka nemôže poslať na večný spánok. To ale tiež znamená, že sa jej už nikdy nemôže dotknúť.

Hriešnica / The Sinner

So zaujímavým námetom prišla v roku 2017 aj americká televízna stanica USA, ktorá sa rozhodla spraviť seriál z nemeckého bestselleru spisovateľky Petry Hammesfahrovej.

The Sinner je pomerne zaujímavým typom kriminálneho seriálu, v ktorom prakticky od začiatku vieme, kto daný trestný čin spáchal a každá ďalšia epizóda nám odhaľuje, prečo sa páchateľ k brutálnemu činu vraždy podujal.

Každá séria je pritom o novom prípade, takže je v podstate jedno, ktorou začnete. My však rozhodne odporúčame začať celkom od začiatku.

Zločin / The Killing

Ďalší o niečo starší seriálový produkt je z dielne americkej stanice AMC a je vlastne prerábkou slávneho dánskeho originálu. Nám sa ale práve americký remake páčil akosi viac a aj preto vám ho odporúčame.

The Killing sleduje vyšetrovanie vraždy mladej teenagerky Rosie, ktoré, zdá sa, siaha až do prostredia vyššej politiky. Prečo by ju však niekto z týchto kruhov zabíjal?

Seriál nakrútený podľa dánskeho originálu Forbrydelsen si vás získa najmä preto, že nejde o typickú kriminálku, v ktorej sa v každej ďalšej epizóde rieši nový prípad, ale dvojica detektívov rieši len tento jeden. Nech to ale znie akokoľvek nudne, nie je tomu tak. Pochmúrna atmosféra vás do deja seriálu vtiahne od samotného počiatku a vy s jeho sledovaním nebudete vedieť prestať. The Killing zároveň patrí k tomu najlepšiemu, čo za posledné roky v žánri krimi seriálov vzniklo.

Outsider / The Outsider

Streamovacie služby sú plné nielen starších diel, ale aj tých nových. Jedným z najnovších počinov, ktoré vám práve na toto obdobie odporúčame, je aj hororový krimiseriál nakrútený podľa rovnomennej predlohy Stephena Kinga.

Outsider sleduje vyšetrovanie desivej vraždy 11-ročného chlapca a tajomné okolnosti, ktoré tento hrozný čin obklopujú. Stopy totiž ukazujú na obľúbeného muža z malomesta, v ktorom sa desivá vražda odohrala. Spáchal ju však naozaj on?

Seriálová novinka z dielne HBO sa teší mimoriadnej obľube aj u divákov. Len na webe ČSFD získal skvelé hodnotenia 79 %.

Sexuálna výchova / Sex Education

Ak chcete úplne vypnúť od všetkých negatívne ladených seriálov, odporúčame tento, ktorý je síce určený predovšetkým pre mladšie ročníky, rovnako si ho ale užijú aj práve tie staršie.

Sex Education, ako z názvu vyplýva, je o sexe a problémoch, ktoré mládeži spôsobuje. Nie sú to totiž len dospelí, ktorí potrebujú sex terapeutov, ale aj ich strednou školou a pubertou skúšané deti.

V prípade tohto seriálu, samozrejme, nie je núdza o vtipné momenty, ale aj dôležité posolstvá, ktoré jednotlivé epizódy obsahujú. A hrá tam aj Gillian Anderson z kultových Aktov X (The X Files). Viac o druhej sérii tohto seriálu sa dozviete v našom predchádzajúcom článku.

The Fall

Tri série a 17 epizód, teda dohromady 17,5 hodiny trvá britský seriál s hviezdnou dvojicou Gillian Anderson (kultové Akty X) a Jamie Dornan (známy vďaka erotickej trilógii Fifty Shades) v hlavných úlohách.

The Fall sleduje príbeh policajnej komisárky Stelly Gibsonovej (Anderson), ktorú preradili z Londýna do Belfastu, aby tu pomohla vypátrať prešpekulovaného sériového vraha Paula Spectora (Dornan).

Psychologický krimiseriál prekvapí svoju ponurou atmosférou a premyslenými zvratmi v každej jednej epizóde. K tomu nechýbajú ani naozaj skvelé herecké výkony a priaznivé divácke hodnotenia i recenzie kritikov. Rovnako ako The Killing vyššie, je The Fall podľa nás jedným z tých najlepších kriminálnych seriálov, ktoré sa na scéne v tomto žánri za poslednú dekádu objavili.

Bunheads

Patríte k fanúšikom Žien z rodu Gilmorovcov (Gilmore Girls)? Tak potom možno práve vás očarí aj ďalší seriál z tvorcovskej dielne hlavnej scenáristky a tvorkyne slávnejších Gilmoriek – Amy Sherman-Palladino.

Bunheads sa síce dožil len 18 epizód, o to viac ale očarí. Seriál je o tanečníčke Michelle z Las Vegas, ktorá sa spontánne vydá a odsťahuje sa so svojím manželom do jeho rodného mestečka, ktoré je realitou celkom mimo. Musí sa preto prispôsobiť novým mravom aj životnej situácii, no najmä zvládnuť prácu po boku svojej novej svokry (tú hrá Kelly Bishop z Gilmore Girls), ktorá vedie tamojšiu tanečnú školu.

Santa Clarita Diet

A na záver niečo vírusové, krvavé, ale nesmierne zábavné. Komediálny seriál Santa Clarita Diet je o trojčlennej rodinke, ktorej hlavy rodiny pracujú ako realitní makléri. Všetko by bolo úplne dokonalé, keby Sheila – matka a manželka – jedného dňa nezistila, že je vlastne zombie. Kde sa však nakazila, to netuší. S istotou však vie, že to jediné, čomu teraz príde na chuť, je čerstvé ľudské mäso a fakt, že musí pred priateľmi a susedmi zatajiť, čo sa z nej stalo.

V hlavnej úlohe tejto komédie si zahrala Drew Barrymore a Timothy Olyphant. Dožila sa 3 sérií.