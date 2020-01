Na pľaci mali aj sexuálnu koordinátorku: Toto ste o novom hite Netflixu Sex Education možno netušili

Seriál Sexuálna výchova (Sex Education) z produkcie streamovacej služby Netflix po uvedení prvej série v januári 2019 spôsobil malú hystériu. Nenápadný projekt určený pre teenagerov nesprevádzala žiadna väčšia promo kampaň, o to viac preto prekvapili výsledky jeho sledovanosti. Len počas prvého mesiaca si osem epizód prvej série pozrelo viac ako 40 miliónov užívateľov, čo bolo dostatok na objednanie druhej série. Tej sme sa dočkali len prednedávnom.

Dalo by sa povedať, že fanúšikovia na druhú sériu komediálneho seriálu Sex Education čakali netrpezlivo. Je to totiž jeden z tých seriálov, ktoré nemajú komplikovaný dej a jeho oddychový charakter dokáže zaujať aj staršie ročníky. Produkcia nových ôsmich epizód vznikala viac-menej v tajnosti a nikto tak nemohol dopredu tušiť, kam sa dej v druhej sérii s hlavnými hrdinami bude uberať. 17. januára 2020 sa predplatitelia Netflixu napokon dočkali dlho očakávanej premiéry.

Sex Education sleduje partiu mladých britských študentov: tak trochu nepopulárneho Otisa (Asa Butterfield), ktorého mama (Gillian Anderson) je uznávanou sexuálnou terapeutkou, jeho dobrého priateľa Erica, ktorý sa nehabí za svoju sexuálnu orientáciu a rebelku Maeve (Emma Hackney), s ktorou sa život nemaznal.

Otis, ktorého výchova bola prudko poznačená povolaním jeho matky, sa jedného dňa s Maeve dohodne, že bude svojim spolužiakom dávať rady ohľadom ich sexuálneho života. Samozrejme, za peniaze, ktoré si s tvorkyňou celého nápadu Maeve medzi sebou rozdelia.

Tak trochu nelegálny biznis so sexuálnou poradňou tak otvorí dvere do nejednej izby teenagerov, ktorým v rámci vzdelania v škole nie je poskytované v oblasti sexuálnej výchovy takmer nič a diváci majú možnosť nahliadnuť do problémov, ktoré (nielen) súčasná generácia mladých rieši.

O tabuizovaných témach otvorene a s humorom

Samozrejme, podobných teenagerských komédií na (viac-či menej podobný) spôsob sme mohli vidieť už desiatky. Tvorcovia Sex Education sa však rozhodli celý námet poňať trošku inak. Sexu je v jednotlivých epizódach pomerne dosť, no scény, v ktorých sa objavuje, sú hotovým filmárskym kúskom a tím tvorcov si dal záležať na tom, aby nimi verejnosť nepobúrili.

Rovnako tak pristupovali aj k problémom teenagerov, o ktorých sa, žiaľ, v médiách priveľmi nehovorí. Priestor tak dostávajú tabuizované témy sexuality jednotlivcov, rôzne sexuálne uchýlky i poruchy, ktorým sa ani v slovenskom školstve nevenuje dostatok priestoru. Diváci, teda predovšetkým mladšie publikum, tak má možnosť sa s jednotlivými postavami stotožniť, pretože, priznajme si to, každého v živote niečo trápi.

Tvorcovia tak stavili na naozaj nezvyčajný spôsob rozoberania problémov a prostredníctvom príbehov postáv riešia problémy s erekciou, druhy ľudskej sexuality i ďalšie dôležité aspekty (nielen) mladých ľudí. Navyše vždy spôsobom, ktorý nepoburuje, ale otvorene a s patričnou dávkou milého humoru.

Na pľaci bol vždy prítomný aj odborník na sex

Vzhľadom na to, že seriál sa zaoberá sexuálnymi problémami mladistvých, je jasné, že bez posteľných scén sa jednotlivé epizódy nezaobídu. A v prípade ich filmovania nechceli tvorcovia nič nechať na náhodu. Aj preto bol vždy pri ich nakrúcaní na pľaci prítomný aj človek, ktorý zastával pozíciu akéhosi „sex režiséra“. Tvorcovia totiž najmä v čase hnutia #MeToo nechceli príliš štekliť hada bosou nohou a chceli, aby boli scény zobrazené nielen hodnoverne, ale tak, aby nimi nevzbudili príliš veľké hystérie.

Ohľad sa pritom bral aj na samotných aktérov, ktorých sa jednotlivé sex scény dotýkali. Tvorcovia nechceli, aby sa herci cítili nepríjemne a aj preto im „sex režisérka“ Ita O’Brienová vždy radila, ako sa majú hýbať, tváriť či jednotlivé pohyby stvárňovať.

Kde sa seriál vlastne odohráva?

Sex Education má špecifické čaro. Ide o seriál britskej produkcie, ktorý je ale platený z peňazí americkej spoločnosti, takže aj tu čakala tvorcov jedna menšia výzva. Ako to podať tak, aby sa dva národy (britský a ten americký) medzi sebou po odvysielaní seriálu neosočovali na sociálnych sieťach?

Tvorcovia stavili na kompromis. Aby sa seriál páčil ako Britom, tak aj Američanom, rozhodli sa, že dej zasadia do prostredia strednej školy, ktorá má výrazný americký charakter. Študenti tamojšej strednej preto nenosia žiadne spoločné rovnošaty a všimnúť si možno aj módu, ktorá má od tej typickej britskej pomerne ďaleko a pripomína skôr éru 80s či 90s, skrátka čokoľvek, len nie súčasnosť.

Seriál navyše sprevádza vďaka kostýmom zvláštna atmosféra, pri ktorej má divák problém rozlíšiť, kde a v akom období sa Sex Education vlastne odohráva. A práve neurčitosť je to, čo tvorcovia chceli od samotného začiatku – nechceli sa totiž viazať na konkrétne miesto či čas. Z tohto dôvodu má tak divák dojem, akoby sa Sex Education ani neodohrával v súčasnosti, ale v 80. rokoch minulého storočia (toto podozrenie padá po tom, čo prvá postava použije mobilný telefón a druhá spomenie Pornhub) a hlavní hrdinovia žili v nejakej britskej kolónii na území Spojených štátov amerických.

Množstvo popkultúrnych odkazov

Tak asi ako každý jeden seriál, ani Sex Education sa nevyhýba „uctievaniu“ iných projektov – či už tej istej produkčnej spoločnosti (v tomto prípade Netflixu), no ani popkultúrnym presahom.

Bystré oko diváka tak môže v niektorých scénach vidieť napríklad odkaz na iný úspešný hit Netflixu – sci-fi seriál Stranger Things, či odkaz na neúspech hlavného hereckého predstaviteľa Asau Butterfielda.

Ten sa kedysi uchádzal o postavu Petera Parkera alias Spider-Mana v projektoch MCU, no tá sa napokon ušla kolegovi Tomovi Hollandovi. Tento neúspech je možné si všimnúť zvečnený na skrini v Otisovej izbe, kde sa nachádza kresba preškrtnutej Spider-Manovej hlavy.

Postavy zároveň tiež odkazujú aj na ďalšie filmové či seriálové diela vo svojich prehovoroch – nechýbajú odkazy na (dnes už) kultovú komédiu Prci, prci, prcičky (American Pie), Shakespearove dielo Rómeo a Júlia, ktoré priamo citujú a jeho variáciu pripravujú v podobe školského muzikálu a mnohé ďalšie.

Bude aj tretia séria?

O tomto je, samozrejme, ešte skoro hovoriť. Tvorkyňa seriálu, Laurie Nunn, síce ešte pár dní pred samotnou premiérou druhej série prezradila, že začala na tej tretej usilovne pracovať, no Netflix zatiaľ oficiálne stanovisko nevydal.

O výsledkoch sledovanosti je tiež ešte skoro hovoriť, keďže epizódy druhej série mali na Netflixe premiéru len 17. januára a streamovacia služba sa s nimi chváli až po prvých štyroch týždňoch. Vzhľadom na opäť veľké cliffhangery vo finálnej časti však možno predpokladať, že Netflix sa tak svojho hitu pre teenagerov len tak ľahko nevzdá.

Ak by teda k obnoveniu na tretiu sériu došlo, zrejme sa tak stane v priebehu februára s tým, že nové diely uvidíme opäť o rok v rovnakom období, ako to bolo aj v prípade prvej i druhej série. Obnoveniu tiež ale najnovšie nahráva aj fakt, že tvorcovia nakrútili alternatívne finále druhej série, ktoré však zrejme nikdy neuvidíme. Pokiaľ by teda Netflix s treťou várkou epizód Sex Education nerátal, zrejme by sa finále odohralo tak trochu inak. Snáď…