Zverejnili zoznam krajín, kde sa žije najdrahšie: Takto v ňom dopadlo Slovensko

Porovnávame, ktoré krajiny sú krajšie, šťastnejšie, kde ľudia zarábajú najviac a kde zas najmenej. Tentokrát prinášame rebríček krajín, v ktorých je život finančne najnáročnejší.

V ktorej krajine sa žije najdrahšie?

Ako informuje Daily Mail, magazín CEOWORLD zostavil rebríček krajín podľa toho, kde je život po finančnej stránke najnáročnejší. Do hodnotenia bolo zapojených celkovo 132 krajín, vrátane Japonska, Singapuru či Izraelu. Na prvej priečke sa ocitlo Švajčiarsko, na druhej Nórsko a tretie miesto obsadil Island. Okrem spomínaných krajín sa v prvej desiatke objavili aj krajiny ako Dánsko, Luxembursko, Japonsko, Bahamy, Izrael, Singapur a Severná Kórea.

Do hodnotenia boli zahrnuté ceny produktov aj služieb, skúmala sa teda napríklad cena potravín, šiat či to, do akej miery je nákladná mestská hromadná doprava. Hodnotili sa aj náklady na bývanie, internet či to, koľko človek zaplatí, ak sa chce najesť s priateľmi v meste. Čo sa nákladov na život týka, ako orientačný bod boli použité ceny v New Yorku, ktoré dostali index skóre 100. Na základe toho CEOWOLRD pridelil Švajčiarsku hodnotenie 122.4 a Nórsku zas 101.4.

Vo Švajčiarsku zaplatíte nemalé sumy nielen za potraviny v obchode, ale aj v prípade, ak sa chystáte von na posedenie s priateľmi. Ostatné krajiny prekonalo Švajčiarsko aj v tzv. Big Mac Indexe, čo znamená, že za Big Mac tu zaplatíte v prepočte viac ako 6 eur, čo z neho činí jeden z najviac predražených hamburgerov na svete. Na vysoké ceny doplácajú najmä turisti, vzhľadom na to, že švajčiarsky frank sa považuje za silnú menu, následkom čoho ho zahraničné zmenárne predávajú pomerne draho.

Slovensko obsadilo 65. priečku

Japonsko sa umiestnilo v celkovom hodnotení na štvrtej priečke s indexom 83.35 a zároveň je tou najdrahšou krajinou mimo Európy. V Japonsku sa však pomerne lacno najete a aj ceny bývania sú o niečo nižšie ako v Európe, aj keď Hong Kong bol v otázke bývania hodnotený zvlášť a čo sa bývania týka, obsadil jedenástu priečku.

Medzi finančne menej náročné krajiny sa zaradili Rusko s indexom 39.21 a Čína s indexom 40.04, pričom Čína obsadila 82. priečku a Rusko zas 80. Podobné priečky obsadili aj krajiny ako Maďarsko, Brazília, Keňa či Malajzia. Na posledných troch priečkach sa ocitli India, Afganistan a Pakistan, a to najmä vďaka lacnému bývaniu. Najlacnejšie sa však najete v Tunisku a v Alžírsku.

Naši českí susedia obsadili v hodnotení 61. miesto s indexom 46.15 a Slovensko sa s indexom 44.46 ocitlo na 65. priečke.