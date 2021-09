Zuzana je o krok bližšie k výhre 400-tisíc. Musí sa meniť zákon, zavedie sa tzv. náhradná očkovacia prémia

Nechala sa zaočkovať, prihlásila sa do lotérie, prišla jej potvrdzujúca SMS, pozerala priamy prenos, poznala heslo, no mala oneskorený prenos. Pani Zuzana zo Solivaru urobila všetko správne, no 400-tisíc nevyhrala. Zrejme sa kvôli nej bude meniť zákon.

Minister financií Igor Matovič sa s pani Zuzanou hneď na druhý deň dokonca stretol. Peniaze sa jej vraj pokúsi vybaviť, možné to bude len ak sa zmení zákon. „Právo nemôže byť len striktné, ale musí byť aj spravodlivé. Stala sa krivda. Zuzana nevyhrala, na druhej strane, väčšina Slovenska cíti, že má morálne právo na výhru a urobíme všetko s právnikmi, aby výhru dostala,“ povedal Igor Matovič. Pritom sa ešte večer predtým súťažiacim vysmieval v statuse.

Náhradná očkovacia prémia

Na dnešné rokovanie vlády priniesol minister financií novelu zákona, ktorá ráta s tzv. náhradnou očkovacou prémiou.

“Vyhlasovateľ môže počas trvania súťaže o očkovaciu prémiu, najneskôr však do 10 dní od skončenia súťaže o očkovaciu prémiu, priznať fyzickej osobe podľa § 30q ods. 2, ktorá bola vyžrebovaná v žrebovaní o prémiovú výhru podľa štatútu, náhradnú očkovaciu prémiu, ak takúto výhru nezískala z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvody hodné osobitného zreteľa môžu spočívať v objektívnych technických okolnostiach súvisiacich so zabezpečením a priebehom súťaže o očkovaciu prémiu na strane vysielateľa zriadeného zákonom, prevádzkovateľa retransmisie alebo podniku poskytujúceho elektronické komunikačné služby alebo v zavinenom konaní na strane vysielateľa zriadeného zákonom, prevádzkovateľa retransmisie alebo podniku poskytujúceho elektronické komunikačné služby, ak k takejto okolnosti došlo najskôr okamihom úspešného nadviazania telefonického spojenia medzi vysielateľom zriadeným zákonom a fyzickou osobou podľa prvej vety v súlade so štatútom.

Výška náhradnej očkovacej prémie je pôvodná suma prémiovej výhry, o ktorú vyžrebovaná fyzická osoba súťažila. Priznanú náhradnú očkovaciu prémiu vypláca vyhlasovateľ do 60 dní odo dňa priznania náhradnej očkovacej prémie,” píše sa v materiáloch.

Náhradná očkovacia prémia môže byť vyplatená len po odobrení osobitnej komisie, ktorá posúdi relevantnosť dôvodov. Výšku tejto sumy aj samotnú novelu ešte musí schváliť parlament. Je však pravdepodobné, že suma bude v plnej výške a teda v prípade pani Zuzany by to bolo 400-tisíc, o ktoré prišla. Je otázne, či sa jej výhru nakoniec podarí získať.