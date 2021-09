Očkovaciu lotériu už netreba sledovať. Šikovná aplikácia vám vždy pošle notifikáciu s aktuálnym heslom

Očkovacia lotéria aj naďalej láka zaočkovaných Slovákov pri televíznych obrazovkách. V „osudí“ sú však stále aj žreby takých ľudí, ktorí priamy televízny prenos sledovať nemôžu. Prísť tak môžu o výhru v hodnote minimálne 100-tisíc eur, pretože kvôli nesledovaniu nemusia poznať aktuálne heslo. To poznajú najmä tí, ktorí prenos naživo vidia na obrazovkách. Teraz to však aj pre túto skupinu ľudí bude jednoduchšie.

Podobných aplikácií už vyšlo niekoľko. Najnovšiu pridali dvaja študenti z Fakulty elektrotechniky a informaticky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU). Len včera predstavili svoju appku s názvom Vyhraj lotériu, ktorú si stačí len nainštalovať a v čase priameho prenosu mať zapnuté mobilné dáta alebo pripojiť zariadenie k internetu, informuje web Živé.sk.

Jednoduchá appka, ktorá odosiela notifikácie

Hlavnou myšlienkou pri tvorbe novej aplikácie, ktorá má záujemcom o výhru v očkovacej prémii uľahčiť celý proces počas nedeľňajších priamych prenosov, bolo vytvoriť jednoduchú aplikáciu, na ktorú netreba nič, len mať ju nainštalovanú v zariadení.

Aplikácia Vyhraj lotériu tak funguje na princípe, že používateľovi v čase priameho prenosu relácie Byť zdravý je výhra len odošle aktuálne heslo na zariadenie formou notifikácie. Nebude tak potrebné nič otvárať, ani kontrolovať či načítavať. Heslo do smartfónu alebo tabletu príde samo a takmer okamžite.

Za aplikáciou stojí dvojica vývojárov z FEI STU, Adam Vician a Ján Parilla. Okrem mobilnej aplikácie vytvorili aj rovnomenný web. Ten zatiaľ slúži len na zobrazovanie aktuálneho hesla. Dvojica vývojárov však doň plánuje implementovať aj nástroj, pomocou ktorého si budeme môcť skontrolovať menšie výhry. To je aktuálne možné už aj v mobilnej aplikácii, kde si môžete pridať svoje kódy a počas týždňa si môžete jednoducho skontrolovať, či sa na vás neusmialo šťastie aj v prípade menších výhier.

Nízka spotreba mobilných dát

Aplikácia nezbiera žiadne osobné dáta. Zadané žreby porovnáva s tými na webe ministerstva financií – lokálne, priamo na vašom zariadení, pripomína Živé.sk.

Tvorcovia aplikácie Vyhraj lotériu uviedli, že vysokej spotreby mobilných dát sa tiež netreba obávať, pretože nástroj je na dáta menej náročný. Upozornenie cez aplikáciu by malo prísť na mobil veľmi jednoducho a rýchlo. A to aj v prípade, že sa nachádzate na mieste so zlým mobilným signálom.

Novú mobilnú aplikáciu, vďaka ktorej už nebudete musieť v nedeľu večer sedieť pred televíznymi prijímačmi, si môžu nainštalovať všetci majitelia zariadení, ktoré fungujú na operačných systémoch Android či iOS. Nájdete ich v obchode Google Play a App Store. Na to, aby vám aplikácia posielala heslá, si netreba ani vytvárať žiadny špeciálny profil či sa niekam registrovať. Stačí aplikáciu len raz otvoriť a všetko sa nastaví automaticky.