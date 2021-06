Zrejme sa podarilo rozšifrovať jeho posledné dve správy. Identita Zodiaca môže byť konečne odhalená

Naposledy sme vás informovali v decembri minulého roka o tom, že po 50 rokoch sa konečne podarilo urobiť krok vpred a prelomiť jednu zo šifier. Zdá sa, že amatérsky kryprograf odhalil význam ďalšej šifry. Pomôže konečne odkryť Zodiacovu identitu?

Podarí sa konečne odhaliť Zodiacovu identitu?

Inžinier a amatérsky kryptograf verí, že sa mu podarilo rozlúštiť ďalšiu časť Zodiacovej šifry, píše portál IFLScience. Jedna zo šifier má údajne odhaliť jeho identitu. Sériový vrah Zodiac začal vyčíňať začiatkom 70. rokov. V Kalifornii pripravil o život najmenej 5 ľudí. Počas tohto obdobia poslal médiám niekoľko šifrovaných listov, v ktorých sú písmená nahradené sériami symbolov.

Prvý list Zodiac poslal trom novinám, pričom každý z nich obsahoval inú časť šifry. Zodiac sa vyhrážal, že bude zabíjať ďalej, ak nebudú splnené všetky jeho požiadavky. Noviny preto šifry uverejnili. Len o niekoľko týždňov neskôr, 8. augusta 1969 sa šifru podarilo rozlúštiť Donaldovi Genemu a Bettye June Hardenovej. V Zodiacovom liste podľa portálu Zodiologist stálo:

„Rád zabíjam ľudí, pretože je to zábavné, je to oveľa zábavnejšie, ako zabíjať zver v lese, pretože človek je tým najnebezpečnejším zverom zo všetkých. Zabíjanie je také vzrušujúce, je to vzrušujúcejšie, ako dostať do postele ženu. Najlepšie na tom je, že keď zomriem, budem znovuzrodený v raji a tí, ktorých som zabil, sa stanú mojimi otrokmi. Neprezradím vám svoje meno, pretože by ste sa ma pokúsili spomaliť alebo mi zabrániť v tom, aby som ďalej zbieral otrokov pre svoj posmrtný život EBEORIETEMETHHPITI“

Zodiac Killer’s Infamous 340 Cipher Decoded, And His Message Finally Revealedhttps://t.co/XRIkftqABV pic.twitter.com/2DjnFaNgMY — IFLScience (@IFLScience) December 14, 2020

Podľa mnohých je šifra prikrátka, a teda neriešiteľná

Zaujímavé je, že gramatika v Zodiacových listoch je príšerná, napriek tomu však dokázal vymyslieť komplikovanú šifru, s ktorou si desiatky rokov nevie dať rady ani FBI. Ďalšie listy sa totiž podarilo dešifrovať až koncom minulého roka. Problémom ďalšej šifry je jej dĺžka. Správa Z13 pozostáva len z 13 znakov, kvôli čomu je omnoho náročnejšie dešifrovať ju. Prekážka je o to frustrujúcejšia, že šifra pravdepodobne zahŕňa aj Zodiacovo pravé meno.

Amatérsky kryptograf Fayçal Ziraoui začal šifrou Z32. Šifra pozostávajúca z 32 znakov má obsahovať informácie o tom, kde Zodiac zanechal bombu. Ziraoui odhalil mapu dvoch miest, Berkley a Oaklandu v Kalifornii. Podľa všetkého sa kľúč k šifre mal nachádzať v prechádzajúcich listoch. Aj Ziraoui použil k dešifrovaniu kľúč z listu Z340, ktorý sa podarilo dekódovať v decembri minulého roka.

Podľa Fayçala Zodiac do listu zašifroval aj slovo “I D O B L A”, čo môže znamenať diablo a poukazovať na Mount Diablo v Kalifornii. Okrem toho, v liste má Zodiac poukazovať aj na magnetický sever (do mapy vrah napísal Mag. N). Zodiac teda možno do listu zašifroval zemepisnú šírku a dĺžku. Fayçal si myslí, že súradnice ukazujú na jazero Tahoe. Práve v tomto mieste bola o niekoľko mesiacov neskôr naposledy videná jedna zo Zodiacových obetí, Donna Lass. Je možné, že Zodiac v podstate informoval o tom, kde si vyhliadol svoju obeť?

Mohol by byť vrahom Lawrence „Kane“ Kaye

Fayçal si myslí, že áno, pretože Donna zmizla počas Sviatku práce a v Zodiacovej šifre sa podarilo nájsť slová „deň“, „práca“ a „nájsť“. Po dešifrovaní tohto listu sa Ziraoui pustil do Z13. Znaky pripomínali znamenia zverokruhu, dešifroval preto čísla podľa toho, na akom mieste sa nachádzajú v kalendári. Rad čísel vyzeral takto: 4851414541545. Ďalším dešifrovaním dospel kryptograf k slovu K A Y R.

Jedným z podozrivých bol pritom muž menom Lawrence “Kane” Kaye. Po druhej svetovej vojne sa presťahoval do Kalifornie, kde sa už po krátkom čase stal známym kriminálnikom. V danej lokalite sa nachádzal aj v čase, keď Zodiac začal vraždiť. Kane mal v tom čase 45 rokov. V roku 1965 podľa portálu Zodiac Killer utrpel úraz mozgu, po ktorom stratil kontrolu nad svojimi impulzmi. Aj keď by sa mohlo zdať, že sa týmto prípad uzavrie, mnohí sa na Fayçalovo riešenie pozerajú nedôverčivo. Amatérsky kryprograf ho už poslal FBI na ďalšie prešetrenie.