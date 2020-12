Podarilo sa to až po 50 rokoch. Kryptografovia prelomili jednu z diabolských šifier Zodiaca

Okrem brutálnych vrážd sa však preslávil aj tým, že sa ho nikdy nepodarilo dolapiť. Vyšetrovatelia majú aj po 50 rokoch viac otázok, ako odpovedí. Zdá sa však, že sa konečne podarilo rozlúštiť jeden z jeho listov.

Podarilo sa po 50 rokoch rozlúštiť Zodiacovu šifru?

Zodiac terorizoval obyvateľov Kalifornie medzi rokmi 1968 až 1969. Podľa úradov zavraždil najmenej 5 ľudí, Zodiac však tvrdil, že o život pripravil celkovo 37 obetí. Okrem množstva obetí však po sebe zanechal aj niekoľko šifier. Niektoré dodnes nikto nerozlúštil. Inžinieri a zároveň aj fanúšikovia kryptografie však tvrdia, že sa im to u jednej podarilo. Ako informuje portál Science Alert, zašifrovaná správa prišla do redakcie časopisu San Francisco Chronicle v roku 1969.

Úrady dúfali, že list obsahuje vrahovu identitu, od tých čias sa však vyšetrovanie nikam nepohlo. Ba práve naopak, Zodiac sa stal inšpiráciou pre ďalších vrahov. Čo sa týka spomínaných nadšencov kryptografie, trojica tvrdí, že Zodiac v liste svoju identitu neodhalil ani nenapísal, prečo vraždil. Údajne ide o list plný samochvály, v ktorom sa Zodiac policajtom posmieva za to, že ho nedokázali chytiť.

V zašifrovanej správe sa údajne píše: „Dúfam, že sa dobre zabávate počas toho, ako sa ma snažíte dolapiť…nebojím sa plynovej komory, vďaka nej sa dostanem skôr do raja, v ktorom mám teraz už dosť otrokov, ktorí pre mňa budú pracovať.“ Na dešifrovaní listu sa podieľal aj 46-ročný webový dizajnér David Oranchak, ktorý na tomto projekte začal pracovať ešte v roku 2006, píše portál San Francisco Chronicle.

Vraždil, aby mal v posmrtnom živote otrokov

Spolu s austrálskym matematikom Samom Blakeom a s belgickým logistom Jarlom Van Eykcke roky pracovali na vytvorení počítačového programu, ktorý by im prezradil, čo Zodiac v liste napísal. Prvú správu, ktorú Zodiac do novín odoslal, sa ešte v roku 1969 podarilo rozlúštiť kalifornskému učiteľovi a jeho manželke. V ňom písal, že zabíja pre zábavu a vyjadril sa, že zbiera otrokov, ktorí mu budú slúžiť v posmrtnom živote.

Avšak kód, ktorý bol použitý na napísanie prvého listu, bol omnoho jednoduchší ako ten ďalší. V tom druhom Zodiac použil 340 rôznych znakov rozložených do 17 riadkov. V tomto prípade je potrebné rozlúštiť nielen to, aké písmená sa za jednotlivými znakmi ukrývajú, ale aj to, akým spôsobom a v akom poradí ich treba čítať.

Oranchak si napríklad myslí, že tento list sa začína v ľavom hornom rohu, následne sa však musí čitateľ posunúť o jedno políčko nižšie a o dve políčka smerom doprava. Ak dôjdete na spodok listu, treba sa opäť vrátiť na začiatok. Podľa neho ide o šifrovací kód, ktorý je možné nájsť v kryptografickej príručke americkej armády z roku 1950. K šifre sa prostredníctvom Twitteru vyjadrila aj FBI, ktorá tvrdí, že na prípade pracuje, nebude ho však bližšie komentovať.