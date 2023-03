Zomrel „rarášok z Gringottbanky“. Herec skolaboval len kúsok od nástupišťa 9 a 3/4

Každý z fanúšikov Harryho Pottera si isto spomína na postavy raráškov z Gringottbanky. Jedného z nich hral ho Paul Grant, ktorý dnes zomrel.

O jeho úmrtí informuje aj portál Independent. Paul Grant mal len 56 rokov a dojímavé je aj to, že skolaboval na stanici King’s Cross, kde sa nachádza nástupište 9 a 3/4.

Polícia ho na King’s Cross našla ešte 16. marca, po kolapse bol už však v bezvedomí. Následne ho okamžite previezli do nemocnice a napojili na prístroje. Nakoľko už však nemal žiadnu šancu na prežitie, jeho rodina sa rozhodla dať povolenie na odpojenie od prístrojov v nedeľu, teda 19. marca.

Príčina, kvôli ktorej došlo ku kolapsu, zatiaľ známa nie je.

Star Wars Ewok actor Paul Grant dies at 56 after being found collapsed in street https://t.co/85PNcwvknO pic.twitter.com/Sken6TXLEb

— Daily Express (@Daily_Express) March 20, 2023