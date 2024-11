Známy predajca elektroniky rieši ďalšie problémy. Predajne zrejme bude zatvárať naďalej, prichádza aj o dodávateľov

Predajca elektroniky a nábytku Okay je na domácom trhu známym hráčom. Dlhé roky patrí medzi popredných obchodníkov vo svojom segmente, no približne od konca roka 2023 sa potýka s problémami. Tie mal vyriešiť nový investor, ktorý ale napokon do spoločnosti nevstúpil a v lete sa nepríjemnosti ešte viac prehĺbili.

Ako sme vás potom počas septembra informovali, Okay na Slovensku musel zatvoriť až jedenásť predajní. V súčasnosti ich tak má v našich končinách 22 a v susednom Česku 63. Ešte v júni tohto roka na Slovensku Okay prevádzkoval 33 obchodov. Vo všeobecnosti tržby predajniam známeho predajcu klesajú už približne rok a pol, pričom do karát reťazcu nehrá ani stále silnejšia konkurencia.

Ďalšie správy navyše hovorili o tom, že firma má záväzky po splatnosti na nájomnom aj voči niekoľkým dodávateľom. Do karát určite Okay nezahrala ani kontroverzná reklamná kampaň, ktorú sme rozoberali v tomto článku. Podľa najnovších informácií, ktoré priniesli české Hospodářske noviny, už dokonca od elektra „odskakujú“ aj veľkí dodávatelia ako Beko či Gorenje. Dôvodom by mohli byť omeškané platby za tovar.

Ako z článku tiež vyplýva, pôvodné obchodné oddelenie spoločnosti sa zmenšilo z desiatok ľudí na približne 8 zamestnancov. Vylúčiť sa v terajšej situácii údajne nedá ani ďalšie prepúšťanie či zatváranie predajní.