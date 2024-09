Známy domáci predajca sa z problémov nevyhrabal, zatvoril až 11 slovenských predajní. Nového investora zatiaľ nenašiel

Ešte pred letom sme vás informovali o tom, že sieť elektropredajní Okay má na slovenskom a českom trhu problémy. Tie boli spojené s hľadaním investora, pričom v júni dokonca reťazec oznámil, že zatvára všetky predajne. To sa neskôr ukázalo ako kontroverzná reklamná kampaň. Ako teraz informuje portál Aktuality.sk, predajca elektra sa z krízy nevyhrabal a zatvoriť musel niekoľko svojich predajní.

„Zatvárame – Všetko musí preč! 4. 7. o 20:00 zatvárame predajne OKAY. Využi jedinečnú príležitosť a nakúp vybraný tovar za likvidačné ceny v e-shope a predajniach. Vybav si domov novou elegantnou sedačkou, pohodlnou posteľou, alebo modernými spotrebičmi,“ znel vtedajší oznam na webovej stránke známeho elektra. V tom čase sa tiež skloňovalo zatváranie niektorých predajní a finančné problémy spoločnosti.

Ako napokon vyplynulo, Okay definitívne neskončil a predajne boli zatvorené iba počas sviatku. Mnohých ľudí táto kampaň nahnevala, no elektro sa bránilo, že išlo o zaužívaný marketing a nikoho nezavádzali.

„Išlo o marketingovú kampaň, ktorú realizujeme už viac ako 10 rokov. Doposiaľ sme ju robili len na lokálnej úrovni, teraz po prvý raz na republikovej úrovni. To, že z názvu akcie ,Zatvárame – všetko musí preč, 4. júla o 20:00‘ niekto vydedukoval, že naše predajne už znova neotvoríme, nebudeme komentovať,“ uviedol marketingový riaditeľ spoločnosti Jan Vyletěl.

Podľa všetkého to však reťazcu nepomohlo a nové informácie hovoria o tom, že na Slovensku zatvoril až 11 predajní. V súčasnosti ich tak má v našich končinách 22 a v susednom Česku 63. Ešte v júni tohto roka na Slovensku Okay prevádzkoval 33 obchodov.

Vo všeobecnosti tržby predajniam Okay klesajú už približne rok a pol, pričom do karát reťazcu nehrá ani stále silnejšia konkurencia. Ďalšie správy navyše hovorili o tom, že firma má záväzky po splatnosti na nájomnom aj voči niekoľkým dodávateľom. „To v praxi znamená, že poisťovne jej obmedzujú takzvaný kreditný rámec, teda objem peňazí, za ktoré si predajca môže objednávať tovar a brať si ho na sklad,“ uviedli k problematike české Hospodárske noviny.

Práve z vyššie uvedených dôvodov chcel majiteľ veľkej siete nájsť investora, ktorý by firme buď pomohol, alebo ju celú odkúpil. Najväčším favoritom mala byť nemecká firma Muartes, ktorá údajne v Okay realizovala hĺbkovú kontrolu. V súčasnosti sa ale nezdá, že by sa od apríla v tejto veci pokročilo. Viaceré zdroje sa zhodujú na tom, že bez výraznejšej finančnej injekcie ostáva budúcnosť predajcu elektroniky neistá.