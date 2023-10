Známe sú nové detaily o úmrtí Matthewa Perryho, toto robil tesne pred smrťou. Reagovali už aj prví herci z Priateľov

Americký bulvárny plátok TMZ zverejnil ďalšie detaily o tom, čo sa dialo pred smrťou známeho herca z Priateľov. Na tragickú udalosť už reagujú aj prví herci, ktorí sa po Perryho boku objavili v známom sitkome.

Podľa najnovších informácií mal herec ráno športovať – domov sa vrátil po dvojhodinovej hre pickleballu, pričom následne poslal svojho asistenta niečo vybaviť. O dve hodiny už asistent našiel Perryho bez známok života vo vírivke. Ďalšie okolnosti sú predmetom vyšetrovania. Iróniou osudu je to, že posledný príspevok na sociálnej sieti Instagram pridal herec práve zo spomínanej vírivky.

Na úmrite seriálového Chandlera už reagovali aj niektorí z hereckých kolegov, ktorí sa po jeho boku objavili v známom sitkome. „Predčasná smrť môjho ‚syna‘ mi zlomila srdce. Strata takého mladého a brilantného herca je šok,“ uviedla na bývalom Twitteri Morgan Fairchildová, ktorá v seriáli Priatelia stvárnila Chandlerovu mamu. Ako upozornil portál LADBible, na kolegu si spomenula aj Maggie Wheelerová, ktorá sa po jeho boku objavila ako legendárna ex-priateľka Janice.

I’m heartbroken about the untimely death of my “son”, Matthew Perry. The loss of such a brilliant young actor is a shock. I’m sending love & condolences to his friends & family, especially his dad, John Bennett Perry, who I worked with on Flamingo Road & Falcon Crest. #RIPMatthew pic.twitter.com/QWMsBVJEAr

— Morgan Fairchild (@morgfair) October 29, 2023