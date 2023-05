Známa influencerka zjedla svoju chrupavku. Primiešala ju do bolonskej omáčky a naservírovala priateľovi

Čo najbizarnejšie by ste dokázali zjesť, a kde je hranica, za ktorú by ste už nešli? Vyzerá to, že odpoveď na túto otázku sa môže medzi ľuďmi líšiť. Influencerka Paula Gonu sa priznala, že kúsok vlastnej chrupavky vmiešala do jedla a pochutila si na ňom nielen ona, ale aj jej priateľ, uvádza LADbible s odvolaním sa na toto priznanie v podcaste Club 113. Upozorňujeme, že detaily nie sú vhodné pre slabé žalúdky.

Paula Gonu je španielska influencerka, ktorú napríklad na Instagrame sleduje viac než 2 milióny ľudí. V médiách nájdete viacero článkov spojených s kontroverziami okolo nej. Pred niekoľkými dňami bola hostkou miestneho podcastu a okrem iného sa zdôverila aj so svojou príhodou spojenou s operáciou nohy. A tým, čo nasledovalo potom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa 🐭PAULA GONU (@paulagonu)

Chcela ju vrátiť späť do svojho tela

Pri spomínanej operácii si zvolila iba lokálnu anestéziu, čo znamená, že bola pri vedomí. Chcela totiž vidieť, čo presne lekár vykonáva. Keď sa medzitým opýtal, či si chce nechať kúsok svojej chrupavky, povedala áno.

Možno si teraz hovoríte, na čo by to niekomu bolo. No ona urobila z pohľadu mnohých šialenú vec.

Tkanivo vložil lekár do malej nádoby a Paula si ho odniesla domov. Niekoľko dní na to viedla so svojím priateľom diskusiu o tom, že kúsok chrupavky chce zjesť, pretože je jej súčasťou a chce, aby sa vrátila do jej tela. A nezostalo iba pri slovách.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa 🐭PAULA GONU (@paulagonu)

Na omáčke si pochutil aj jej partner

Chrupavku nezjedla len tak, ale pridala ju do svojej bolonskej omáčky. A naservírovala ju aj svojmu priateľovi.

Tento čin sa snažila argumentovať tým, že bežne ľudia jedia rôzne častí zvierat, takže nevidí rozdiel, ak zje niečo, čo pochádza z človeka.