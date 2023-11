Život si tu nemôže dovoliť každý: Zverejnili zoznam najdrahších miest sveta, prvé miesto vás prekvapí

Najdrahšími mestami na svete sa v tomto roku stali Singapur a Zürich, za nimi nasledujú Ženeva, New York a Hongkong. Oznámila to vo štvrtok poradenská spoločnosť Economist Intelligence Unit (EIU) so sídlom v Londýne, pričom upozornila, že globálna kríza životných nákladov sa ešte neskončila. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.

Ceny viac ako 200 bežne používaných tovarov a služieb v miestnych menách medziročne vzrástli v priemere o 7,4 percenta. Ide o pokles oproti rekordnému nárastu o 8,1 percenta v minulom roku, ale stále je to „výrazne viac, ako bol trend v rokoch 2017-2021“, uvádza EIU.

Prvenstvo už deviatykrát

Singapur je na prvom mieste rebríčka už deviatykrát za uplynulých 11 rokov. Mestský štát v juhovýchodnej Ázii má najvyššie ceny za dopravu pre prísne vládne obmedzenia počtu áut. Do kategórie celosvetovo najdrahších tam patria aj oblečenie, potraviny a alkohol.

V prípade Zürichu sa prejavila sila švajčiarskeho franku a vysoké ceny potravín, tovarov pre domácnosť a rekreáciu. Ďalšie švajčiarske mesto Ženeva a americký New York sú zhodne na treťom mieste, Hongkong obsadil piate a Los Angeles šieste miesto.

V porovnaní s ostatnými regiónmi sveta má Ázia naďalej relatívne nižší nárast cien. Čínske mestá v rebríčku klesli na nižšie priečky a štyri z nich (Nanking, Wu-si, Ta-lien a Peking) spolu s japonskými mestami Osaka a Tokio mali v tomto roku najväčší zostup nadol.

EIU je výskumná a analytická divízia mediálnej spoločnosti Economist Group, vydavateľa týždenníka The Economist.