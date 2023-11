Z tých súm sa vám zatočí hlava: Zverejnili rebríček najdrahších ulíc sveta, umiestnila sa aj Bratislava

Tak ako každý rok, aj tento poradenská spoločnosť Cushman & Wakefield zostavila rebríček najdrahších nákupných ulíc sveta. Do Top 50 sa dostalo aj naše hlavné mesto Bratislava. Na ktorom rebríčku skončila?

Spoločnosť Cushman & Wakefield rebríček každoročne zostavuje na základe jednej najdôležitejšej premennej. Tou je cena za prenájom jedného metra štvorcového v komerčných priestoroch na najrušnejších a najobľúbenejších uliciach na svete, uvádzajú vo svojej výročnej správe.

New York, Miláno a Hongkong medzi najdrahšími

Zrejme nikoho neprekvapí, že tou najdrahšou ulicou je newyorská 5th Avenue. Za prenájom jedného metra štvorcového tu za rok zaplatia zhruba 20 384 eur.

Na striebornej priečke skončila veľmi slávna a obľúbená ulica, a síce Via Montenapoleone v talianskom Miláne. Prenájom jedného metra štvorcového tu stojí v priemere 18 000 eur, no ani to neodrádza najznámejšie a najobľúbenejšie módne značky otvárať si tu prevádzky, ktoré aj napriek vysokým cenám nájmov dokážu generovať zisky.

Tretie miesto patrí ulici Tsim Sha Tsui v Hongkongu. Meter štvorcový tu ročne stojí 15 219 eur. Prvú Top 10 si môžete pozrieť v tabuľke nižšie.

Susedné metropoly Slovensko predbehli

Zaujímavé je, že z našich susedov sa do vrchnej desiatky podarilo dostať len rakúskej Viedni, kde za meter štvorcový na Kohlmarkt zaplatia podnikatelia za rok zhruba 5 160 eur. Prekvapenie je ale na 19. mieste, kde sa umiestnila slávna pražská Pařížská, kde podnikanie taktiež nie je jednoduché. Za rok tu zaplatíte za meter štvorcový približne 2 700 eur.

O niečo lacnejšia je Vaci utca v Budapešti, kde stojí ročný prenájom 1 320 eur. Na ulici Nowy Swiat vo Varšave (35. miesto) zaplatíte za rok zhruba 900 eur za meter štvorcový.

Drahá alebo lacná Bratislava?

V porovnaní so zvyškom sveta (no nie v porovnaní s inými ulicami) sa výhodne podniká na bratislavskej Obchodnej ulici, kde za rok za meter štvorcový zaplatíte „len“ 540 eur. Zaujímavé je, že podľa hodnotenia spoločnosti Cushman & Wakefield sa cena nijako nezmenila od predpandemického roka. Bratislave tak s Obchodnou ulicou patrí 42. miesto.

Absolútne najvýhodnejšie podnikanie v Európe je v Macedónsku. Známa ulica Makedonija v Skopiji pýta za meter štvorcový na rok 336 eur.

Kompletný 50-miestny rebríček si môžete pozrieť na tomto webe.